Pelkkään käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva tunnistautuminen näyttää jäävän historiaan. Kun tekoäly mahdollistaa entistä uskottavammat tietojenkalastelut ja identiteettihuijaukset, digitaalinen turvallisuus hakee nyt tukea yllättävän perinteisestä ratkaisusta eli fyysisestä tunnisteesta.
Suomalainen Aventra on saanut kansainvälisen Common Criteria EAL4+ -sertifikaatin MyEID-älykortilleen, joka perustuu julkisen avaimen infrastruktuuriin. Sertifiointi ei ole pelkkä muodollisuus, vaan se edellyttää tuotteen, valmistusprosessin ja koko toimitusketjun läpikäyntiä ulkopuolisten tietoturva-auditoijien toimesta. Yhtiön mukaan kyse on tällä hetkellä ainoasta pohjoismaisesta vahvaan tunnistautumiseen tarkoitetusta sirukortista, jolla on sekä EAL4+- että eIDAS-sertifiointi.
Kehityksen taustalla on selkeä muutos uhkakuvassa. Perinteiset tunnistetiedot eivät enää riitä, kun hyökkääjät voivat automatisoida ja skaalata hyökkäyksiä tekoälyn avulla. Yksikin onnistunut kalasteluviesti voi avata pääsyn koko järjestelmään, jos tunnistautuminen perustuu pelkkiin salasanoihin.
Ratkaisuksi nousee fyysinen, kryptografiaan perustuva tunniste. Aventran MyEID-kortti tallentaa yksityiset avaimet suojattuun mikrokontrolleriin ja hyödyntää vahvoja algoritmeja, kuten elliptisen käyrän kryptografiaa ja AES-salausta. Korttia käytetään kaksivaiheisessa tunnistautumisessa, mutta myös sähköisessä allekirjoittamisessa, jossa voidaan varmistaa tiedon eheys ja kiistämättömyys.
Muutos ei koske vain käyttäjiä. Samat mekanismit ovat siirtymässä myös laitteisiin. Älykorttia voidaan käyttää IoT-laitteiden tunnistamiseen ja hallintaan, mikä tekee identiteetistä keskeisen osan koko järjestelmän turvallisuutta.
Aventran toimitusjohtaja Jan Sjöblomin mukaan digitaalisiin identiteetteihin kohdistuvat hyökkäykset kasvavat jatkuvasti, eikä kehitys ole hidastumassa. Hänen mukaansa organisaatiot etsivät nyt ratkaisuja, jotka eivät perustu pelkästään ohjelmistoon vaan myös fyysisesti suojattuun identiteettiin.
Kehityssuunta näkyy laajemmin markkinassa. Vahva tunnistautuminen ei enää tarkoita pelkkää lisäkoodia tai sovellusta, vaan yhä useammin fyysistä turvaelementtiä, joka sitoo digitaalisen identiteetin konkreettiseen laitteeseen.