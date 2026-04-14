Kotkaan saadaan ensi viikolla poikkeuksellisen kova läpileikkaus siitä, mihin suuntaan Suomen uusi teollisuus on menossa. Power Coast Summit kokoaa ensimmäistä kertaa saman katon alle datakeskusten, akkuteollisuuden ja energian keskeiset investoijat, ja ennen kaikkea ne, jotka jo rakentavat.
Satama Areenalla 21.–22. huhtikuuta järjestettävän tapahtuman kovin anti ei ole visioissa, vaan konkreettisissa hankkeissa. Lavalle nousevat muun muassa Google, atNorth, Hyperco ja Nova Complex. Nämä ovat kaikki toimijoita, joilla on käynnissä tai suunnitteilla satojen megawattien datakeskusinvestointeja Suomeen.
Erityisesti datakeskusteema avaa harvinaisen näkymän siihen, miksi Suomi on noussut hyperscale-toimijoiden kartalle. Esimerkiksi atNorth rakentaa Kouvolaan jopa 430 megawatin kampusta, ja Googlen Haminan datakeskus laajenee jo seitsemänteen rakennukseen.
Samalla tapahtuma tekee näkyväksi toisen, usein vähemmälle huomiolle jäävän kerroksen: akkuteollisuuden arvoketjun. Mukana ovat muun muassa Finnish Minerals Group ja Easpring Finland, joka rakentaa Kotkaan akkumateriaalitehdasta. Käytännössä kyse on siitä, miten Eurooppaan rakennetaan omaa akkuomavaraisuutta grafiitista katodimateriaaleihin.
Toisen päivän energiaosuus sitoo kokonaisuuden yhteen. Fortum, Fingrid ja Gasgrid Finland avaavat, millainen sähkö- ja kaasuinfrastruktuuri tarvitaan, jotta datakeskukset ja akkuteollisuus ylipäätään voivat kasvaa.
Tapahtuman taustalla on Kaakkois-Suomen nopea muutos investointialueeksi. Cursorin järjestämä tapahtuma pyrkii ennen kaikkea yhdistämään toimijat, jotka harvoin kohtaavat samassa tilassa. Yli 500 ennakkoilmoittautunutta kertoo, että kysyntää tällaiselle kohtaamispaikalle on.
