Microchip tuo dsPIC33A-perheeseen uuden DSC-ohjaimen, joka yhdistää nopean analogian, tarkan reaaliaikaohjauksen ja post-kvanttitietoturvan. Integraation tavoitteena on yksinkertaistaa erityisesti datakeskusten tehonmuunnosta ja moottoriohjausta. Samalla se nostaa esiin kysymyksen siitä, kuinka paljon yhdellä piirillä voidaan oikeasti korvata erilliskomponentteja.
Uusi dsPIC33AK256MPS306 laajentaa Microchipin DSC-valikoimaa suuntaan, jossa yksi ohjainpiiri hoitaa sekä ohjauksen, mittauksen että tietoturvan. Keskeinen muutos on korkean resoluution PWM:n, nopeiden ADC-muuntimien ja kryptokiihdytyksen tuominen samaan pakettiin, mikä tähtää erityisesti datakeskusten tehonsyöttöihin ja korkean taajuuden tehoelektroniikkaan.
Piiri perustuu 200 megahertsin 32-bittiseen ytimeen, jossa on liukulukuyksikkö. Analogiapuoli on poikkeuksellisen raskas: useita 40 MSPS:n 12-bittisiä AD-muuntimia, nopeita komparaattoreita ja DAC-toimintoja. Yhdistelmä mahdollistaa tiheämmät ja nopeammat säätösilmukat esimerkiksi SiC- ja GaN-pohjaisissa teholähteissä, joissa kytkentätaajuudet kasvavat.
Integraation merkitys näkyy erityisesti BOM-kustannuksissa ja layoutissa. Kun mittaus, ohjaus ja osa suojaustoiminnoista saadaan samaan piiriin, ulkoisten komponenttien määrä vähenee. Käytännössä tämä voi helpottaa suunnittelua, mutta samalla se sitoo suunnittelijan vahvemmin yhden valmistajan ekosysteemiin.
Tietoturva on nostettu selvästi keskiöön. Piiri tukee post-kvanttikryptografiaa ja sisältää laitteistotuen turvalliseen käynnistykseen, päivityksiin ja debugiin. Tämä vastaa datakeskusten ja verkkoon kytkettyjen ohjainten kasvaviin vaatimuksiin, mutta tiedote ei avaa suorituskykyä tai energiakustannusta kryptotoiminnoissa verrattuna vaihtoehtoihin.
Ohjain tukee myös uusia väyläratkaisuja, kuten I3C:tä, joka tähtää matalaviiveiseen telemetriaan palvelinympäristöissä. Perinteiset teollisuusväylät, kuten CAN FD ja SPI, ovat edelleen mukana, mikä kertoo yrityksestä palvella sekä datakeskus- että teollisuussovelluksia yhdellä alustalla.
Moottoriohjauksessa suorituskykyä korostetaan nopeilla trigonometrisilla laskuilla ja tuella useille anturirajapinnoille. Tämä helpottaa esimerkiksi kenttäorientoidun ohjauksen toteutusta ilman erillistä signaaliprosessoria. Parannus on kuitenkin enemmän evoluutiota kuin läpimurto, sillä vastaavia kyvykkyyksiä on nähty aiemminkin DSC- ja MCU-piireissä.