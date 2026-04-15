Samsung Electronics on jo ottanut ensimmäisen konkreettisen askeleen kohti ammattitason videotuotantoa mobiilissa. Yhtiön uusi APV-koodekki on käytössä Samsung Galaxy S26 Ultra -puhelimessa, jossa se mahdollistaa jopa 8K-tasoisen videon käsittelyn reaaliajassa suoraan kuvausvaiheesta editointiin.
Perinteisesti mobiilivideo ja ammattivideo ovat olleet kaksi eri maailmaa. Kuluttajakoodekit on optimoitu tehokkaaseen pakkaamiseen ja jakeluun, kun taas ammattilaiskäytössä korostuvat värien tarkkuus ja kuvan yksityiskohtien säilyminen useiden editointivaiheiden läpi. Samsungin kehittämä APV pyrkii yhdistämään nämä vaatimukset samaan formaattiin.
Keskeinen haaste on ollut laskentakuorman hallinta. Ammattitason koodekit ovat tyypillisesti liian raskaita mobiiliprosessoreille, mikä on rajoittanut niiden käyttöä kenttäkuvauksessa ja kevyissä tuotantoympäristöissä. Samsungin mukaan APV ratkaisee ongelman kevyemmällä entropiakoodauksella ja jakamalla videokehykset pienempiin osiin, joita voidaan käsitellä rinnakkain useilla prosessoriytimillä.
Tämän ansiosta koodekki tukee yhtiön mukaan 8K-videon koodausta ja purkua reaaliajassa mobiililaitteessa. Samalla tavoitteena on säilyttää kuvanlaatu myös useiden uudelleenkoodauskierrosten jälkeen, mikä on keskeistä värimäärittelyssä ja visuaalisten efektien käsittelyssä.
Samsung on vienyt APV:n myös standardointipolulle. Koodekki on julkaistu Internet Engineering Task Force:n kautta RFC-määrittelynä, ja sen lähdekoodi on avattu OpenAPV-nimellä. Tuki on jo tulossa Android-alustalle sekä työkaluihin kuten FFmpeg ja DaVinci Resolve.
Ensimmäinen laitetason toteutus nähtiin Samsung Galaxy S26 Ultra -puhelimessa, johon APV on integroitu. Tämä tekee siitä samalla ensimmäisen Android-laitteen, joka tukee uutta koodekkia.