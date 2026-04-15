Donut Labin videosarja jatkui tänään kahden viikon tauon jälkeen. Nyt yhtiö avasi akun saloja kertomalla lisätietoja Verge-sähkömoottoripyörän TS Pro -mallin standardiakusta, jolla kantama on 350 kilometriä.
Moni video- ja testisarjaa seurannut on odottanut lisätietoja Donut Labin akun energiatiheydestä ja kemiasta, mutta näihin isoihin kysymyksiin ei vieläkään saatu vastauksia. Seuraava video sarjassa on luvassa kahden viikon kuluttua.
Verge TS Pron standardiakun maksimikapasiteetti on noin 20 kilowattituntia. Akku koostuu 192 kennosta, joiden kapasiteetti on 94 wattituntia. Nimelliskapasiteetti on 18 kilowattituntia. Longf range -versiossa nimelliskapasiteetti on 30 kilowattituntia, joten kantamakin on selvästi pidempi. Huomattavaa on se, että isompi kapasiteetti on ahdettu täysin samankokoiseen akkukoteloon.
Akusto koostuu neljästä päällekkäin pinotusta kennomoduulista. Kennoja on kaksi rinnakkain ja 96 sarjassa. Tämä antaa järjestelmän maksimijännitteeksi noin 400 volttia. Kennokerrosten välillä on lämpöä johtavat jäähdytyslevyt. Akun molemmilla puolilla on pienet tuulettimet, jotka puhaltavat ilmaa kennoja jäähdyttämään. Akku on siis täysin ilmajäähdytteinen.
Verge demosi TS Pro -pyörän akun latausta mikä oli tuttua jo videosarjan aiemmista jaksoista. Maksimiteho oli hieman yli 100 kilowattia ja 10 prosentista 20 prosenttiin akku latautui 1.22 minuutissa. Latauksen edistyessä teho laski niin, että 70 prosentin kapasiteetissa oltiin enää 50 kilowatissa. 80 prosenttiin akku kuitenkin latautui 11.10 minuutissa ja 90 prosenttiin hieman alle vartissa.
Tämä tarkoittaa, että jokaisen minuutin aikana TS Pro -standardiakkuun latautuu 20 kilometriä lisää ajomatkaa. Teknologiajohtaja Ville Piipon mukaan akusto kestää pyörän koko elinkaaren ajan erittäin pienellä kapasiteetin heikkenemisellä, vaikka jokainen lataus tehtäisiin 5C-maksiminopeudella.