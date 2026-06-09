VTT-spinout lupaa superkondensaattorin ilman litiumia ja harvinaisia metalleja

VTT:stä irrotettu Granarium Technologies kehittää superkondensaattoreita, joiden raaka-aineina ovat nanosellu, biohiili ja vesi. Yhtiön mukaan teknologia voi tarjota sähköverkoille millisekunneissa reagoivan tehopuskurin ilman litiumia, kobolttia tai muita kriittisiä mineraaleja.

VTT:stä alkunsa saanut Granarium Technologies on kerännyt miljoonan euron siemenrahoituksen kaupallistaakseen uusiutuviin materiaaleihin perustuvan superkondensaattoriteknologiansa. Rahoituskierrosta johti BSV Ventures, ja siihen osallistuivat myös Beamline, FiBAN, EstBAN ja LatBAN.

Granariumin kehittämä teknologia perustuu nanoselluloosaan, biohiileen ja veteen. Yhtiön mukaan kyseessä ovat maailman ensimmäiset täysin uusiutuviin materiaaleihin perustuvat superkondensaattorit, jotka on suunniteltu sähköverkkojen vakauttamiseen ja teollisuuden toimintavarmuuden parantamiseen.

Superkondensaattorit eroavat akuista erityisesti vasteajassaan. Ne pystyvät ottamaan vastaan ja luovuttamaan energiaa erittäin nopeasti, minkä vuoksi niitä käytetään esimerkiksi sähköverkon taajuuden vakauttamisessa ja sähkönlaadun hallinnassa. Granariumin mukaan sen ratkaisut reagoivat sähköverkon häiriöihin millisekunneissa.

Teknologian perustana on nanoselluloosapohjainen materiaali, joka sitoo biohiilirakenteita sähkön varastointia varten. Yhtiön mukaan ratkaisu voidaan valmistaa ilman litiumia, kobolttia tai muita kriittisiä mineraaleja. Samalla käytetyt materiaalit voidaan purkaa ja kierrättää käyttöiän päätyttyä.

Granarium arvioi myös tuotannon olevan huomattavasti nykyisiä akku- ja superkondensaattoriratkaisuja yksinkertaisempaa. Yhtiön mukaan tuotantoinvestoinnit voivat jäädä jopa 80 prosenttia pienemmiksi kuin perinteisissä akkutehtaissa tai superkondensaattorien valmistuksessa. Tavoitteena on mahdollistaa paikallinen valmistus ilman riippuvuutta globaaleista mineraali- ja komponenttitoimitusketjuista.

Nopeasti reagoivien energiavarastojen tarve kasvaa sähköjärjestelmien muuttuessa. Tuuli- ja aurinkovoiman osuuden lisääntyminen vähentää sähköverkon luontaista inertiaa, minkä vuoksi verkkoon tarvitaan uusia ratkaisuja tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluita. Granarium näkee superkondensaattorit akkujen rinnalla toimivina tehopuskureina, jotka vastaavat erityisesti lyhytkestoisiin tehontarpeisiin.

VTT on siirtänyt teknologian ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet hiljattain perustetulle yritykselle. Yhtiön teknologia on tällä hetkellä TRL5-kehitysvaiheessa, eli se on validoitu relevantissa käyttöympäristössä. Ensimmäiset pilotit on tarkoitus käynnistää seuraavan puolen vuoden aikana prosessiteollisuuden ja muiden jatkuvatoimisten tuotantolaitosten kohteissa.

Pidemmällä aikavälillä Granarium näkee teknologialleen käyttöä myös sähköisessä liikenteessä ja hajautetuissa energiajärjestelmissä.

Kuvassa Granarium Technologies -tiimi: Vesa Kunnari, Paula Viinamäki ja Otto-Ville Kaukoniemi. Kuva: Vesa Kippola