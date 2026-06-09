Alliance for Open Media (AOMedia) on julkaissut uuden AV2-videokoodekin määritykset. Järjestön mukaan AV2 pystyy tuottamaan saman kuvanlaadun noin 30 prosenttia pienemmällä bittimäärällä kuin nykyinen AV1, mikä vähentää sekä verkkoliikennettä että tallennustilan tarvetta.
AV2 on seuraaja vuonna 2018 julkaistulle AV1-koodekille, jota käyttävät nykyisin muun muassa YouTube ja Netflix. Uusi standardi on kehitetty AOMedian rojaltivapaan patenttipolitiikan puitteissa, ja sen tavoitteena on vastata kasvavan videoliikenteen vaatimuksiin aina suoratoistosta videoneuvotteluihin ja uusiin immersiivisiin mediasovelluksiin.
AOMedian mukaan AV2 kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että pakkaustehokkuuden parannukset voidaan toteuttaa myös käytännöllisellä laitteistomonimutkaisuudella. Uudet työkalut on arvioitu sekä kuvanlaadun että toteutuskustannusten näkökulmasta.
Perinteisen videonsiirron lisäksi AV2 tukee skaalautuvia videovirtoja sekä useita kuvakulmia ja videovirtoja saman bittivirran sisällä. Standardi mahdollistaa esimerkiksi stereovideon, monikameralähetykset ja yhdistelmävideot aiempaa tehokkaammin.
Vaikka spesifikaatio on nyt valmis, laajamittainen käyttöönotto vie vielä aikaa. Seuraavaksi tarvitaan ohjelmistokoodereita, dekoodereita sekä tuki kuluttajalaitteiden piireihin. AOMedia valmistelee parhaillaan myös AV2 yhteensopivuutta yleisten suoratoistoprotokollien kanssa.
Videokoodekkien markkinassa AV2 haastaa samalla patenttimaksuihin perustuvat H.26x-perheen standardit. Erityisesti H.266- eli VVC-koodekin käyttöönotto on jäänyt toistaiseksi vähäiseksi, vaikka standardi julkaistiin jo vuonna 2020.
AOMedian taustalla ovat muun muassa Google, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia ja Samsung. Järjestö uskoo AV2 muodostavan perustan seuraavan sukupolven videopalveluille samalla tavalla kuin AV1 teki kuluneella vuosikymmenellä.