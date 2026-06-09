Infineon haluaa tuoda maksamisen jokaiseen älysormukseen

Moni älysormuksen käyttäjä toivoisi voivansa maksaa ostoksensa samalla tavalla kuin älykellolla. Toistaiseksi esimerkiksi Oura- ja Samsung Galaxy Ring -sormukset eivät tue lähimaksamista, ja markkinoilla olevat maksusormukset ovat jääneet pienten erikoisvalmistajien tuotteiksi. Saksalainen Infineon uskoo tilanteen muuttuvan.

Yhtiö on esitellyt uuden SECORA Connect X -ratkaisun, jonka tarkoituksena on tuoda lähimaksaminen helposti integroitavaksi ominaisuudeksi älysormuksiin, urheilukelloihin ja muihin puettaviin laitteisiin. Ratkaisu yhdistää turvallisen NFC-maksupiirin, korttien tokenisoinnin sekä valmiin ohjelmistoalustan, jonka avulla valmistajat voivat rakentaa omat maksupalvelunsa ilman raskasta sertifiointiprojektia.

Infineonin mukaan SECORA Connect X on markkinoiden pienin NFC-pohjainen maksupääte-emulaattori. Maksukorttien tunnistetiedot tallennetaan suoraan laitteen Secure Element -turvapiiriin, joten maksaminen onnistuu ilman pilvipalveluyhteyttä tai puhelinta.

Ratkaisun toinen keskeinen osa on SECORA Wallet, jonka avulla valmistaja voi tarjota käyttäjille oman lompakkosovelluksensa Android- ja iOS-laitteille. Korttien digitointi perustuu Visa- ja Mastercard-tokenisointiin, joten maksut toimivat samalla tavalla kuin älypuhelimissa ja älykelloissa.

Infineonin mukaan puettavien NFC-laitteiden määrä kasvaa nopeasti. Yhtiö arvioi, että vuoteen 2030 mennessä käytössä on jopa neljä miljardia NFC-yhteensopivaa laitetta, joista noin 700 miljoonaa on erilaisia puettavia laitteita.

Tiedotteessa on myös kiinnostava viesti valmistajille. Infineonin mukaan kontaktiton maksaminen on ominaisuus, joka jokaisen modernin älykellon ja älysormuksen pitäisi tarjota. Käytännössä yhtiö pyrkii tekemään maksutoiminnon lisäämisestä niin yksinkertaista, että myös terveys- ja hyvinvointilaitteisiin keskittyvät valmistajat voivat ottaa sen käyttöön.

Jos ratkaisu saavuttaa laajan hyväksynnän, tulevaisuuden älysormuksella voi seurata unta, mitata sykettä ja maksaa aamukahvin ilman puhelinta tai lompakkoa. Juuri tätä ominaisuutta monet älysormusten käyttäjät ovat jo pitkään odottaneet.