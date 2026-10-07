Kiinalainen MEMSensing tuo Euroopan markkinoille MEMS-anturin, joka auttaa nappikuulokkeita erottamaan käyttäjän puheen ympäristön melusta. Tavallisen mikrofonin sijaan anturi tunnistaa puheen aiheuttaman värähtelyn kallossa ja korvan rustossa.
Tekniikan idea on käyttää luun kautta kulkevaa värähtelyä referenssinä käyttäjän omalle puheelle. Tavallinen mikrofoni poimii samanaikaisesti sekä puheen että ympäristön äänet, kun taas luuvärähtelyanturin signaaliin esimerkiksi liikenteen melu ja tuuli vaikuttavat huomattavasti vähemmän.
Audioprosessori voi yhdistää anturin signaalin tavallisen mikrofonin tuottamaan ääneen ja erottaa näin käyttäjän puheen ympäristöstä. MEMSensingin mukaan ratkaisu voi vähentää tarvetta käyttää TWS-nappikuulokkeissa (ture wireless stereo) useita mikrofoneja ja monimutkaisia beamforming-algoritmeja ympäristömelun vaimentamiseen.
Tämä on erityisen kiinnostavaa pienissä nappikuulokkeissa, joissa ylimääräisille mikrofoneille, elektroniikalle ja akulle on vähän tilaa. MEMSensingin anturi on kooltaan 3,5 × 2,6 × 1,0 millimetriä, joten se vastaa mitoiltaan tavallisia MEMS-mikrofoneja. Metallikannella varustettu LGA-kotelo tarjoaa samalla sähkömagneettista suojausta.
Anturi perustuu kapasitiiviseen MEMS-rakenteeseen. Integroitu ASIC muuntaa värähtelyn tavallisen piimikrofonin kaltaiseksi jännitesignaaliksi, joten anturi voidaan liittää nykyisiin Bluetooth-audiojärjestelmiin ilman kokonaan uuden signaaliketjun rakentamista.
Tyypillinen herkkyys on -30 dBV/g yhden kilohertsin taajuudella ja signaali-kohinasuhde 75 desibeliä. Resonanssitaajuus on noin 8 kilohertsiä ja taajuusvaste pysyy tasaisena noin 1,5 kilohertsiin saakka. Käyttöjännite on 1,8–3,6 volttia ja tyypillinen virrankulutus 150 mikroampeeria.
MEMSensing näkee TWS-kuulokkeet tekniikan ensimmäisenä selvänä markkinana. Samaa periaatetta voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi kuulolaitteissa, AR- ja VR-laitteissa sekä kypäräviestinnässä, joissa käyttäjän puhe pitää pystyä erottamaan luotettavasti meluisassa ympäristössä.