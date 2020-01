Suomalainen anturi tekee robottiautosta mahdollisen

Robottiauton pitää jatkuvasti tietää, missä kohtaa kaistaa se on. Tähän ei pelkkä satelliittipaikannus riitä, vaan tarvitaan liikeanturien lokipaikannusta (dead reckoning). Nykyanturit pitää kuitenkin saada sata kertaa tarkemmiksi. Tämä tapahtuu Suomessa.

Vaisalan ja VTI:n anturit toimivat nykyisin japanilaisen Muratan nimen alla. Eilen yrityksen Vantaan tehtaalla juhlittiin uuden laajennuksen vihkiäisiä. Vihkiäisten alla ETN tapasi Murata Electronicsin toimitusjohtajan Yuichiro Hayatan. Hän näkee tehtaan ja anturibisneksen tulevaisuuden loistavana.

- VTI aloitti aikanaan 1-akselisella kiihtyvyysanturilla. Siihen lisättiin toinen ja kolmas akseli, ja lopulta vuonna 2009 kiihtyvyysanturin lisäksi kulmanopeusanturi. Tällöin puhuttiin neljästä vapausasteesta, Hayata selventää.

Tällä hetkellä autoteollisuuden liikeantureissa on kuusivapausastetta. Niiden tarkkuus ei kuitenkaan vielä riitä korkeimman tason autonomisille ajoneuvoille. Parannusta pitää saada satakertaisesti. Ja tämän Hayata lupaa.

- Meillä on käsittämättömän kyvykästä väkeä. He toteuttavat tuon sata kertaa tarkemman liikeanturin, Hayata sanoo. Parannus vaatii uudenlaisia ratkaisuja, mutta aikataulukin on jo asetettu. Markkinoilla ratkaisun pitäisi tulla jo 2024 eli hyvissä ajoin ennen robottiautojen aikaa.

Tänään Muratan Vantaan tehtaassa on henkilöstön vuoro juhlia 16 000 neliön tehdaslaajennusta. 42 miljoonan euron investoinnissa rakennus valmistui ajallaan. Uuden puhdastilan käyttöönotto on kuitenkin vaativaa. Tulevana keväänä alkaa testaaminen ja tuotantoon puhdastiloissa päästään ensi vuoden aikana.

Muratalla on Vantaalla tuhat työntekijää. Laajennus vaatii lisää väkeä, mutta ei enää niin paljon. Viiden vuoden aikana tehtaan väkimäärä on kasvanut 600:sta tuhanteen. Jatkossa tarkoitus on investoida lisää oman väen osaamisen kartuttamiseen.

Hayatan mukaan Muratan anturit eivät tulevaisuudessakaan ole menossa kulutuselektroniikan laitteisiin. Niihin anturit ovat liian tarkkoja. Ja liian kalliita. Pitäisikö siis olla huolissaan, kun autoteollisuuden luvut ovat näyttäneet alaspäin? Hayatan mukaan ei tarvitse.

- Autojen ADAS-järjestelmiin ja autonomisiin ajoneuvoihin tarvitaan yhä enemmän yhä tarkempia antureita. Myös teollisuuden IoT-sovelluksissa tarvitaan antureita, kun esimerkiksi robotiikassa siirrytään mekaanisesta ohjauksesta elektroniseen.

Tällä alueella Murata on jo saanut ensimmäiset asiakkaansa, mutta niistä Hayata ei suostu vielä enempää kertomaan. Entäpä ne robottiauton liikeanturit? Kuinka moni valmistaja pystyy lopulta tekemään riittävän tarkkoja anturrita?

- Sanoisin, että kolme valmistajaa. Meidän lisäksemme Bosch ja STMicroelectronics.

Vantaalainen MEMS-osaaminen on arvostetussa seurassa.