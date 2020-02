Suomalainen robottibussi mukana isossa EU-pilotissa

Suomalaisen Sensible 4:n Gacha-robottibussi on mukana EU:n alaisen FABULOS-projektin viimeisessä vaiheessa, jossa kolme konsortiota pilotoi itseohjautuvia linja-autoja osana normaalia kaupunkiliikennettä. Kolmea eri robottibussi testataan Norjan Gjesdalissa, Helsingissä, Tallinnassa, Kreikan Lamiassa ja Alankomaiden Helmondissa huhti- ja lokakuun välisenä aikana.

FABULOS-projektin tavoitteena on osoittaa automatisoidun joukkoliikenteen soveltuvuus osaksi kaupunkien julkista liikennettä. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen valitut viisi konsortiota kehittivät konseptin ja järjestelmäarkkitehtuurin, jotka kykenevät operoimaan itseohjautuvia linja-autoja. Toiseen vaiheeseen eteni neljä konsortiota, jotka kehittivät omaan ratkaisuunsa perustuvat prototyypit robottibusseista.

Hankkeen kolmas vaihe pyrkii varmistamaan prototyyppien soveltuvuuden ja vertailemaan niitä aidoissa olosuhteissa. Teknisen arviointiryhmän ja alan erityisasiantuntijoiden arvioiden pohjalta viimeiseen vaiheeseen kutsuttiin kolme konsortiota. Nämä ovat

Sensible 4 – Shotl -konsortio, johon kuuluu kaksi kumppania: Sensible 4 Suomesta ja Shotl Espanjasta. Konsortio käyttää Sensible 4:n ja MUJIn automatisoitua Gacha-bussia.

Mobile Civitatem -konsortio, johon kuuluu neljä virolaista kumppania: Modern Mobility, Tallinnan teknillinen yliopisto, AuVeTech ja Fleet Complete. Tämä konsortio kehittää ja testaa itse suunnittelemaansa Iseauto-ajoneuvoa.

Saga-konsortio, johon kuuluu neljä kumppania: Forus PRT, Halogen ja Ramboll Management Consulting Norjasta sekä Spare Labs Kanadasta. Konsortio tekee yhteistyötä eurooppalaisen ajoneuvovalmistajan kanssa, joka toimittaa pilotoitavat robottibussit.

Kolmannessa vaiheessa konsortiot voivat saavat enintään 740 000 euroa prototyyppiensä validoimiseen, pilottien valmisteluun ja järjestelmien käyttöönottoon. Pilottivaiheessa kolmea erilaista autonomista ajoneuvoratkaisua testataan viidessä eurooppalaisessa kaupungissa.

Kuuden kuukauden kokeilun aikana arvioidaan itseohjautuvien ajoneuvojen toimivuutta, yhteensopivuutta ja turvallisuutta. Kaikki pilottihankkeet toteutetaan kaupunkiolosuhteissa, mutta kussakin testikaupungissa on omat erityishaasteensa. Gjesdalissa on vuoristoinen maasto ja 12 prosentin maastonkaltevuus, kun taas Lamiassa lämpömittari saattaa kesällä kohota 40 asteeseen. Alankomaissa on huomioitava pyöräilijöiden suuri määrä, kun taas Helsingissä reitti kulkee maan toiseksi vilkkaimman rautatieaseman ohi. Tallinnassa parannetaan yhteyksiä lentokentälle, mikä vaatii esimerkiksi muun bussiliikenteen huomioimista.

Kaikissa pilottikaupungeissa varmistetaan etäohjauksen toimivuus valvomosta käsin. Bussien on kyettävä itsenäisesti ohittamaan esimerkiksi pysäköityjä autoja ja muita esteitä. Bussien oletetaan toimivan ilman kuljettajaa, ja kyydissä on turvahenkilö vain paikallisten määräysten niin vaatiessa.

Pilottien päättymisen jälkeen ostajakaupungit ja valitut kumppanit käynnistävät julkisen innovaatiohankinnan. Tästä hankinnasta keskustellaan FABULOS-hankkeen päätöstilaisuudessa 26.11.2020 Helsingissä.