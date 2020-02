Vuonna 1975 silloinen Televa tilasi Finlandia Interfacelta ensimmäinen teholähteen. Eforen nimellä yritys kasvoi mobiiliverkkojen myötä nopeasti, kunnes koko tietoliikennepuoli myytiin viime vuonna kiinalaisella Kexinille. Tänään Eforesta kuoriutui Enedo. Toimitusjohtaja Vesa Leinon mukaan yritys keskittyy laadukkaaseen tehonsyöttöön erityisesti kolmella sektorilla.

Langaton lataus yleistyy nyt vauhdilla monissa muissakin laitteissa kuin älypuhelimissa. Tämä edellyttää käytännössä sitä, että tarjolla on edullisia, helposti laitteisiin integroitavia piirejä. STMicroelectronicsin STWLC68-perhe vastaa huutoon.

Ei yhtään isoa puolijohdeyritystä, mutta iso joukko pienempiä yrityksiä. Järjestäjän mukaan jopa 900 eli näytteilleasettajien määrässä palattiin viiden vuoden takaisiin lukemiin. Ei voi silti välttyä ajatukselta, että tämänkertainen Embedded World jää torsoksi.

Huawei julkisti eilen useita uusia 5G-tuotteita Barcelonan MWC-messujen varjotapahtumassaan. Kun yhtälöön lisätään Huawein verkkopuolen julkistukset viime viikon lopulla Lontoossa, käy hyvin ilmi, mitä kilpailijat ja erityisesti Yhdysvallat pelkää. Huawein tutkimuksen kanssa on useimpien vaikea kisata.

Huawei esitteli eilen Barcelonan MWC-messujen sijaan virtuaalisesti uusia tuotteitaan. Ehkä odotetuin uutuus oli yhtiön toisen polven taipuva älypuhelin. Huawein kulutuselektroniikkapuolen toimitusjohtaja Richard Yu esitteli Mate Xs -mallia ylpeänä.

Barcelonan Mobile World Congressin peruuntuminen laittoi useimpien yritykset tuotejulkistukset uusiksi. Yritykset järjestävät erilaisia asiakaskiertueita, omia paikallisia tapahtumiaan tai virtuaalisia lehdistötilaisuuksia. Huawein tilaisuutta voi seurata livenä Youtubessa tänään kello 15.

Sony on esitellyt uutuuspuhelimia, jotka alun perin oli tarkoitus lanseerata Barcelonan mobiilimessuilla tällä viikolla. Uutuuksien mukana on älypuhelin, johon on tuotu ensimmäistä kertaa maailmassa 20 ruutua sekunnissa kuvaava sarjakuvausominaisuus. Lippulaivapuhelin Xperia 1 II on varustettu valmistajan järjestelmäkameroista tutulla myös AF/AE-tarkennuksella, minkä ansiosta kamera tarkentaa kohteensa 60 kertaa sekunnissa myös sarjakuvauksen aikana.

Nokia on askeleen lähempänä toisen polven 5G-verkkotekniikan toimituksia, jota monet pitävät ”todellisena 5G:nä”. Yhtiö sai japanilaisen KDDI:n kanssa valmiiksi testit, joissa SA- eli standalone-verkon core-osuutta ajetaan pilvessä.

Jokainen yritys haluaa, että verkon yli lähetettävä IoT-data on suojassa. Sveitsiläinen u-blox vastaa toiveeseen uusilla SARA-R4-moduuleilla. Niillä LTE-M-, NB-IoT- ja EGPRS-linkkiä pitkin lähetetty data on salattu laitteesta pilveen.

VTT on käynnistänyt suomalaisen kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun pienydinreaktorin kehitystyön. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään suomalaiskaupunkien lämpöverkkoihin soveltuvan ydinlämpölaitoksen konseptitason suunnitelma. Hankkeen tavoitteena on luoda teknologian ympärille uusi kotimainen teollisuudenala, joka kykenee valmistamaan suurimman osan laitoksen komponenteista.