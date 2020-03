Dell Technologies on julkaissut joka toinen vuosi koostettavan Global Data Protection Index 2020 Snapshot -tutkimuksensa. Tuhannen 15 maasta olevan IT-päättäjän mielipiteitä kartoittanut tutkimus paljastaa mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi sen, että yrityksillä on keskimäärin 13,53 petatavua dataa, jonka suojaamisessa on monenlaisia puutteita.

Microchip on esitellyt joukon sulautettuja kehitysratkaisuja IoT-laitteiden nopeaan prototypointiin. Yhtiö tarjoaa avaimet käteen -tyyppistä pilviyhteyttä kaikille mikro-ohjaimilleen. Yhteys voi olla mihin tahansa pilveen wifi-, Bluetooth- tai mobiiliverkkojen IoT-tekniikoilla.

Check Point Softwaren tutkimusosasto kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että hyökkäykset Mirai-bottiverkolle alttiisiin haavoittuvuuksiin lisääntyivät helmikuussa huomattavasti. Tutkijat varoittavat organisaatioita myös Emotetista, joka oli kuukauden toiseksi käytetyin haittaohjelma ja tällä hetkellä yleisin bottiverkko.

USB-C on liitäntä, joka mahdollistaa monimuotoisen datan ja eri tehotasojen syöttämisen yhtaikaa saman liittimen kautta. Kattavat järjestelmäominaisuudet voidaan helposti toteuttaa hyödyntämällä SmartHub-rakennetta, ja perustason lataussovellukset voidaan hoitaa yksinkertaisilla porttiohjaimilla.

Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Suomen Robotiikka- ja tiedekasvatus ry ilmoittavat peruvansa Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearvioiden johdosta huomenna perjantaina 13.3.2020 Myyrmäen kampukselle suunnitellun First Lego League SM -kisan.

Operaattori tunnistaa älypuhelimen käyttäjän SIM-kortin avulla, mikä on oikeastaan aika vanhanaikainen ratkaisu. Tunnistautuminen ja laskutus voitaisiin hoitaa myös puhelimen pirikortille juotettavalla piirillä, mutta eSIM on tähän asti edennyt ehkäpä yllättävänkin hitaasti.

37 prosenttia mobiilioperaattoreista ilmoittaa aloittavansa toisen polven 5G-verkkojen eli ns. SA-verkkojen (standalone) käyttöönoton seuraavien kahden vuoden aikana. Enean toteuttaman tutkimuksen 27 prosenttia operaattoreista ottaa 5G SA: n käyttöön 12-18 kuukauden kuluessa ja vielä 10 prosenttia 24 kuukauden kuluessa.

5G:n ja datamäärän eksponentiaalisen kasvun takia verkon solmujen ja datakeskusten täytyy pystyä prosessoimaan yhä enemmän dataa. FPGA-piireistään tunnettu Xilinx on nyt esitellyt Versal-sarjaansa uutuuden, joka lupaa vastata kovimpiinkin vaatimuksiin.

108 megapikselin kamera, keinotodellisuuteen perustuva pelaaminen ja 8K-video vaativat, että älypuhelimen prosessorille saadaan dataa yli 35 gigatavua sekunnissa. Tämä ei onnistu nykyisillä muisteilla vaan vaatii uutta LPDDR5-polvea. Onneksi se on jo täällä Micronin uusimman muodossa.

Euroopan patenttivirasto EPO:n tilastojen mukaan suomalaisten yritysten tekemät patenttihakemukset vähenivät 1,4 prosenttia viime vuonna. Sen sijaan tietoliikennealan hakemusten määrä nousi 24 prosenttia. Buumin takana on 5G-verkkotekniikka.