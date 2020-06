Tweet JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. ETNdigi: TrustZone suojaa laitteet verkossa Tietoja Julkaistu: 30.06.2020 Luotu: 30.06.2020 Viimeksi päivitetty: 30.06.2020 Laitteiston eristämisen periaatteeseen perustuva Arm TrustZone - teknologia tarjoaa CPU-pohjaisen tietoturvafilosofian järjestelmäpiireille useissa eri järjestelmissä. Tämä mahdollistaa turvallisten IoT-solmujen ja luotettavan laiteytimen luomisen. ARMv8-M -arkkitehtuuri laajentaa TrustZone-teknologian Cortex-M-pohjaisiin järjestelmiin, esittää Rutronik uudessa ETNdigi-lehden artikkelissa. Yhä useammat esineet ovat yhteydessä toisiinsa langattomasti Internetin välityksellä. Tämä on lisännyt luotettavien turvaominaisuuksien tarvetta IoT-solmuissa ja etenkin kulutustavaroissa, teollisuus- laitteissa ja kodinkoneissa, koska tällaiset Internet-yhteydet tarjoavat hyökkäysvektorin hakkereiden hyökkäyksille. Mahdollisuudet yltävät DDoS-hyökkäyksistä eli hajautetuista palvelunestohyökkäyksistä luvattomaan pääsyyn sisäisiin verkkoihin. Etusija annetaan toimenpiteille, jotka tarjoavat peukaloinnin estävän suojauksen järjestelmään integroidussa laitteistossa – toisin sanoen verkottuneissa, sulautetuissa laitteissa. Ennen kaikkea fyysisen tason järjestelmissä tulisi kuitenkin olla turvatut secure boot - käynnistysprosessit, koska hakkerit hyökkäävät usein juuri järjestelmien reboot-mekanismeihin. Tämän uhan torjumiseksi käytetään erilaisia ohjelmistoratkaisuja, jotka hyödyntävät laitteistojen turvamekanismeja. Yksi näistä on Arm:n TrustZone-teknologia. Kuten muutkaan nykyisin saatavilla olevat tekniikat ei edes TrustZone kykene tarjoamaan täydellistä ja ikuista puolustusta ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan, mutta TrustZone vaikeuttaa järjestelmään tunkeutumista huomattavasti. LUOTETTAVIA TURVATOIMINTOJA PIIRITASOLLA TrustZone-lähestymistavan ydin koostuu kahdesta laitteistotasolla eristetystä alueesta: ”suojattu" (secure) ja ”suojaamaton” (non- secure) alue. Ne voidaan toteuttaa samanaikaisesti yhdellä ytimellä. Tämä estää suojattua ohjelmistoa pääsemästä suoraan kiinni suojaamattomiin resursseihin. Näiden kahden alueen eristäminen järjestelmäpiirillä kattaa prosessorin lisäksi myös muistin, väylätoiminnot, keskeytykset ja oheislaitteet. TrustZone-teknologia luo perustan koko järjestelmän kattavalle turvallisuudelle ja luo luotettavan alustan, jolla mikä tahansa järjestelmän osa voidaan suunnitella joustavasti osaksi tämän perustan turvallista maailmaa. Turva-alijärjestelmän luominen mahdollistaa kohteiden suojaamisen ohjelmisto- ja laitteistopohjaisilta hyökkäyksiltä. TrustZone voi suojata sekä ohjelmistokirjaston että koko käyttöjärjestelmän turvallisessa alueessa ajoa varten. Suojaamattomia ohjelmistoja ei voi käyttää, kun suojattua sivua ja siinä olevia resursseja käytetään. TRUSTZONE-TEKNOLOGIA CORTEX-M -OHJAIMILLA ARMv8-M -arkkitehtuuri laajentaa TrustZone-tekniikan Cortex-M- pohjaisiin järjestelmiin ja tarjoaa vankan suojan alhaisemmilla kustannuksilla kuin erillispiiri- toteutus. Se vähentää huomattavasti prosessoripohjaisen tietoturvan kustannuksia ja kehitystyötä, ja varmistaa siten, että tietoturvalaitteistot eivät ole enää merkittäviä kustannustekijöitä. Cortex-M- ja Cortex-A-prosessoreilla on periaatteessa samat tietoturvakonseptit, mutta niissä on myös keskeisiä eroja. Cortex-M:n tärkein etu on, että suojatun ja suojaamattoman alueen väliset kontekstinvaihdot suoritetaan laitteistotasolla, mikä mahdollistaa nopeammat kytkennät ja paremman energiatehokkuuden. Toisin kuin Cortex-A:n kohdalla mitään turvallista seurantaohjelmistoa ei tarvita. Cortex-A-prosessoreissa saavutettu tietoturvataso on kuitenkin paljon parempi. TrustZone perustuu periaatteeseen, jonka mukaan käyttöoikeuksia myönnetään mahdollisimman pieni määrä. Tämä tarkoittaa, että järjestelmämoduuleille, kuten ohjaimille ja sovelluksille annetaan pääsy resurssiin vain tarvittaessa. Ohjelmisto suoritetaan yleensä sekä turvallisissa että ei-suojatuissa ympäristöissä. Sisältöä siirretään kahden ympäristön välillä rutiinin avulla, jota kutsutaan ”ydinlogiikaksi” (Cortex-M-prosessoreilla) tai ”turvamonitoroinniksi” (Cortex-A- prosessoreilla). ARMv8-M:m TrustZone on ihanteellinen tekniikka PSA-käyttöjärjestelmälle (Platform Security Architecture), koska normaalin koodin ja luotettavan koodin välinen laitteisto on eristetty. Se tarjoaa joustavan perustan, jolla SoC-suunnittelijat voivat valita tietyt toiminnot turvallisella ympäristöllä, mikä mahdollistaa kustannustehokkaiden ja vähän energiaa käyttävien ratkaisujen kehittämisen. TrustZone sisältää menettelyt, jotka tarjoavat luotettavan laitteiston laitteisto- pohjaiselle suojatulle tallennukselle, satunnaislukugeneraattorille ja referenssikellon turvallisen ajan määrittämiseen. Vähävirtainen Cortex-M23-mikro- ohjain on pienin, mutta myös tehokkain prosessori tässä TrustZone-piirien kategoriassa. Cortex-M33-sarja on optimoitu kustannusten ja virrankulutuksen suhteen. Ohjainsarja on suunniteltu sekasignaalisovelluksiin, ja erityisesti sellaisiin, joissa vaaditaan tehokasta suojausta ja tarvittaessa digitaalisen signaalin ohjausta. STANDARDISÄÄNNÖT OHJELMISTOKEHITYKSELLE TrustZonesta saadaan kuitenkin täysi hyöty irti vain, jos ohjelmiston kehityksessä käytetään tunnustettuja datan tietoturvasääntöjä. Tässä kohtaa mukaan astuu C CERT - standardi, joka määrittelee ”hyvän koodauskäytännön” ja joka muun muassa varmistaa, että: noudatetaan muuttujien elinkaarisopimuksia (paikallinen, globaali, auto jne.)

prosessorin esikäskyt ovat yksiselitteisiä (käyttäminen pitää sisällään suojaukset)

muuttujien arvorajoja noudatetaan

muistirajoituksia (esimerkiksi matriisien osalta) tarkkaillaan ja noudatetaan Tämä toteutetaan integroimalla kehitysympäristöön työkalu, joka tarkistaa sääntöjen noudattamisen ohjelmistokehityksen aikana aina, kun se kootaan/käännetään. Ole- massa olevan koodin takautuvat toteutukset voivat - autoteollisuuden MISRA-C -ohjelmointistandardin hengessä - olla monimutkaisia, koska standardin rikkomukset edellyttävät, että suuria osia ohjelmasta suunnitellaan ja koodataan uudelleen. Sekä C CERT- että MISRA-C- käytännöissä koodille tehdään staattinen analyysi ja se tarkistetaan tiettyjen koodaussääntöjen suhteen. Ero näiden kahden välillä on se, että MISRA-C-säännöt takaavat toimivan laitteen tietoturvan, kun taas C CERT takaa datan suojauksen ja tieto- turvan. STM32L5-perhe on STM32L4 + Cortex-M -perheen seuraaja ja samalla ensimmäinen STMicroelectronicsin tuoteperhe, joka perustuu ARMv8-M-arkkitehtuuriin ja TrustZoneen. Tämän ansiosta kehittäjien on paljon helpompi luoda luotettavia PSA-kehykseen perustuvia laitteita Cortex-M33-prosessorin, TrustZone-tekniikan ja parannettujen SoC- turvaominaisuuksien avulla. Laajan integroitujen digitaalisten ja analogisten oheislaitteiden ja rajapintojen kuten CAN FD, USB Type-C ja USB PD (tehonsyöttö) ansiosta STM32L5-ohjaimet tarjoavat ihanteellisen alustan esimerkiksi teollisuusantureille, ohjaimille, kodin automaatiolaitteille, älykkäille mittareille, fitnessrannekkeille, älykelloille, lääketieteellisille laitteille, kuten pumpuille ja mittalaitteille, sekä monille muille. Päivitys Cortex-M33-prosessoriin ja välimuistin lisääminen sisäiseen ja ulkoiseen ohjelmamuistiin parantaa STM32L5-ohjaimen suorituskykyä edeltäjään verrattuna. Optimoitu virransyöttö vähentää virrankulutusta 33 nanoampeeriin shutdown-tilassa ja tarjoaa maksimaalisen energia- tehokkuuden pitkiksi toimintajaksoiksi. STM32L5 tyydyttää myös kasvaneet turvallisuustarpeet uusien turvallisuusominaisuuksien ansiosta, joita ei tyypillisesti ole mikro-ohjaimissa. Näitä ovat erillinen salausprosessori ja ulkoisten tallennusvälineiden salaus. Lisäparannuksia ovat ohjelmistojen eristäminen, turvallinen käynnistys ja erityisesti suojattu tallennusalue salausavaimille. Seuraavaksi annetaan tarkat selitykset erilaisista oheislaitteista (integroiduista toiminnallisista yksiköistä) ja niiden toteutuksesta TrustZone-turvakonseptin yhteydessä mikro-ohjainten sarjassa. VÄYLÄLIITÄNNÄT Konfiguroitavat SAU-yksiköt (SAU, Secure Attribute Units) tukevat jopa kahdeksaa muistialuetta, joko turvallisina tai ei-suojattuina alueina. Cortex-M33-prosessori tukee S- AHB- (System AHB)- ja C-AHB- (Code AHB) -väylärajapintoja. S- AHB:tä käytetään jokaisessa kutsutussa käskyssä ja jokaisessa pääsyssä osoitettuun SRAM-muistin dataan, samoin kuin käskykutsuihin ja SoC-oheislaitteisiin, ulkoiseen RAM-muistiin ja muihin ulkoisiin laitteisiin osoitettaessa. C-AHB:tä käytetään jokaisessa käskykutsussa ja tiedon käsittelyssä muistin koodi- alueella. REAALIAIKAKELLO TrustZone tarjoaa täysin suojattavan reaaliaikakellon (RTC) A- ja B- herätysajastimille sekä mukautettavan aikaleiman suojatuille / suojaamattomille kokoonpanoille. GLOBAALIN TRUSTZONE- OHJAIMEN YLEISKUVAUS Globaali TrustZone-ohjain (GTZC) käsittää kolme alilohkoa: TrustZone-tietoturvaohjain (TZSC) määrittelee isäntä / orja-oheislaitteiden suojatun, etuoikeutetun tilan ja määrittää suojaamattoman alueen koon MPCWM-ohjaimessa (Watermark Memory Peripheral Controller). Se ilmoittaa valituille integroiduille oheislaitteille RCC:n ja I/O-logiikan jaetun käytön yhteydessä "suojattavien oheislaitteiden", kuten RCC:n ja GPIO:n turvatilasta.

Lohkopohjainen muisti- suojausohjain (MPCBB) ohjaa SRAM-muistin kaikkien lohkojen (256-tavuiset sivut) suojattua tilaa.

Laittomien pääsytapahtumien TrustZone-ohjain (TZIC) kerää kaikki järjestelmän luvattomat pääsytapahtumat ja luo turvallisen keskeytyksen NVIC-ohjaimelle (Nested Vectored Interrupt Controller). Alilohkojen avulla TrustZone ja etuoikeutetut attribuutit määritetään koko järjestelmän alueella. GTZC-ohjaimen tärkeimmät ominaisuudet ovat: kolme itsenäistä 32-bittistä AHB- liitäntää TZSC-, MPCBB- ja TZIC- ohjaimille

MPCBB ja TZIC ovat käytettävissä vain suojatuilla tapahtumilla

TZSC:n yksityistä ja ei-yksityistä aluetta tuetaan suojatun / suojaamattoman pääsyn muodossa TRUSTZONE-TUKI TAMP- REKISTERISSÄ Tiedon muokkaamisen estäville / suojaamattomille kokoonpanoille TAMP tarjoaa varmuuskopio- rekisterien määritykset useilla konfiguroitavilla muistialueilla seuraavasti: turvallinen luku-kirjoitus- alue, turvallinen kirjoitus-luku-alue, suojaamaton luku-kirjoitus-alue ja monotoninen laskuri. TRUSTZONE INTEGROIDUSSA FLASH-MUISTISSA Sulautetussa flash-muistissa oleva TrustZone muodostaa 512 kilotavun alueen ohjelmien ja datan tallentamiseksi ja sallii ”yhden / kahden muistipankin” toimintatilat ja ”read- while-write” eli RWW-tilan kaksoispankkitilassa. Flash-muistissa on saatavana neljä suojaustasoa: Taso 0.5 on käytettävissä vain, kun TrustZone aktivoidaan. Kaikki luku / kirjoitusoperaatiot suojaamattomalta flash-muistialueelta ja takaisin ovat mahdollisia sillä edellytyksellä, että TrustZone on aktivoitu ja vain luku - tilaa ei ole asetettu. Debug-pääsy suojattuun alueeseen ei ole mahdollista, vaikka suojaamattomille alueille on silti mahdollista kirjoittaa.

Taso 0: Ei lukusuojausta

Taso 1: Muistin lukusuojaus: Flash- muistiin ei voida lukea tai kirjoittaa, kun virheenkorjaustoiminnot on kytketty tai ”Boot in RAM” tai Bootloader-käynnistyslatain ovat käytössä. Jos TrustZone on aktivoitu, ”ei-turvallinen virheen- korjaus” on mahdollista, mutta käynnistys SRAM-muistista ei ole.

Taso 2: IC-lukusuojaus TRUSTZONE-TURVATILA Jos ”TrustZone Security” -tila aktivoidaan, koko flash-muisti on turvattu resetoinnin jälkeen ja seuraavat turvatoimet ovat käytettävissä: Haihtumaton, turvattu flash-alue integroidulla varmennuksella (vesileimattu):

Suojattuun alueeseen on pääsy käsiksi vain tässä "suojatussa tilassa". Osoitettavuuden kannalta muistipankkiin voidaan osoittaa vain yksipankkitilassa 1 kilotavun välein, tai koko pankki on jaettu 4 kilotavun lohkoihin. Asiakaskohtainen koodinlukusuojaus (PCROP):

Tämä on osa flash-muistin suojattua aluetta, joka tarjoaa suojan kolmansien osapuolten luvattomilta luku- ja kirjoitusoperaatioilta. Suojattuun alueeseen viitataan "execute only" eli ”vain suorita” -alueena, ja vain STM32-prosessori voi osoittaa siihen käskykoodilla. Mikään muu käyttötapa (DMA eli suora muistin käyttö, virheen- korjaus, CPU-tietojen lukeminen, kirjoittaminen tai poistaminen) ei ole mahdollinen. Yksipankkitilassa voidaan valita kaksi aluetta, joissa molemmat turvatut alueet ovat. Kaksipankkitilassa voidaan valita yksi alue muistipankkia kohti suojatun alueen rinnalla. ”Suojattu piilosuojausalue” eli secure hide protection area on osa suojattua flash-muistin aluetta, ja se voidaan suojata estämään luku- ja kirjoitusoperaatiot tai pääsyn dataan tällä alueella. Haihtuvassa lohkopohjaisessa suojatussa flash-osassa jokainen sivu voidaan ohjelmoida reaaliajassa joko suojattuna tai suojaamattomana. AKTIVOINTI JA PÄÄSYOIKEUDET Suojausarkkitehtuuri perustuu ARM:n TrustZone-tekniikkaan ja sen ARMv8-M -laajennukseen. FLASH_OPTR-rekisterissä oleva TZEN-asetusbitti (Trust Zone Enable) aktivoi TrustZone-turvan. Tässä tapauksessa SAU-yksikkö (Security Attribution Unit) ja IDAU-yksikkö (Implementation Defined Attribution Unit) määrittävät suojattuun ja suojaamatomaan tilaan liittyvät käyttöoikeudet. SAU on turvallisuuteen liittyvä määritysyksikkö, jota käytetään laitteistojen tietoturvaominaisuuksien hallintaan. Suojaus voidaan määrittää enintään kahdeksalle konfiguroitavalle SAU-alueelle. IDAU on käyttöoikeuksien attribuuttien määritysyksikkö. Se kattaa ensimmäisen muistiosion suojaamattomille / suojaamattomasti käytettäville attribuuteille, joihin koodi tai data voidaan tallentaa. Ne yhdistetään sitten SAU-turvallisuus- määrittelyn tuloksiin ja sen jälkeen valitaan korkeampi turvataso. IDAU kahdentaa flash-muistin, järjestelmän SRAM:n ja oheislaitteiden muistin suojattujen ja suojaamattomien tilojen mahdollistamiseksi. Tätä prosessia ei kuitenkaan suoriteta ulkoiselle tallennukselle. Tässä määriteltyjen mekanismien avulla TrustZone vaikuttaa myös muihin mikro-ohjaimen alueisiin laitteistoratkaisun mukaisesti. Artikkeli on ilmestynyt uudessa ETNdigi-lehdessä. View the discussion thread. ETNdigi: TrustZone suojaa laitteet verkossa Laitteiston eristämisen periaatteeseen perustuva Arm TrustZone - teknologia tarjoaa CPU-pohjaisen tietoturvafilosofian järjestelmäpiireille useissa eri järjestelmissä. Tämä mahdollistaa turvallisten IoT-solmujen ja luotettavan laiteytimen luomisen. ARMv8-M -arkkitehtuuri laajentaa TrustZone-teknologian Cortex-M-pohjaisiin järjestelmiin, esittää Rutronik uudessa ETNdigi-lehden artikkelissa. Lue lisää... Suomalaispuhelin suojaa viranomaisyhteydet Tietoturvallisten älypuhelinjärjestelmien valmistaja Bittium lanseeraa viranomaisten Luottamuksellinen-tason viestintään tarkoitetun Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimen. Siinä puhelimen ainutlaatuiset laitetason tietoturvaratkaisut ja Android 9 -käyttöjärjestelmään kerroksittain rakennettu tietoturva vahvistuvat dualboot-toiminnolla. Kaksoiskäynnistyksen ansiosta yhdellä alustalla toimii kaksi täysin erillistä ja kovennettua käyttöjärjestelmää: luottamuksellinen ja yksityinen käyttöjärjestelmä. Lue lisää... Aurinkokennon hyötysuhde nousee 50 prosenttiin Jos aurinkokenno muodostuu yhdestä piikerroksesta, sen teoreettisen hyötysuhteen raja on noin 30 prosenttia. Amerikkalaistutkijat ovat kuitenkin onnistuneet kehittämään rakenteen, jolla kenno muuntaa lähes puolet auringonvalosta suoraan sähköenergiaksi. Lue lisää... 5G tulee teollisuuteen 4G:n kautta Viidennen polven langattoman teknologian täysimittainen soveltaminen teollisuudessa on vielä vuosien päässä. 5G avaa valtavia mahdollisuuksia, mutta kaiken hyödyntäminen vaatii paljon harjoittelua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Onneksi 3GPP- konsortio tukee painokkaasti siirtymäpolkua 4G LTE - teknologian kautta, kertoo u-blox tuoreessa ETNdigi-artikkelissa. Lue lisää... ETNdigi: Bioimpedanssi kertoo kuntosi Bioimpedanssimittaus on monipuolinen, nopea, noninvasiivinen ja edullinen työkalu ihmiskehon koostumuksen arviointiin ja monien sairauksien diagnosointiin. Analog Devicesin AD5940:n kaltaisten piirien ansiosta voidaan rakentaa pienikokoisia, suorituskykyisiä ja vähän virtaa kuluttavia bioimpedanssianalysaattoreita, jotka toimivat jopa paristoilla, kertoo Analog Devices ETNdigi-lehden artikkelissaan. Lue lisää... ETNdigi: Minimoi riskit simuloimalla Kun elektroniikka kehittyy yhä monimutkai-semmaksi, kasvaa simuloinnin merkitys koko ajan suuremmaksi. Oikeilla työkaluilla yritys voi merkittävästi pienentää suunnitteluihinsa sisältyvää riskiä, kirjoittaa Nordcadin myyntijohtaja Rainer Raitasuo ETNdigi-lehden kolumnissaan. Lue lisää... Sähköauton akustoa pitää valvoa millivolttitasolla Mitä tarkemmin elektroniikalla voidaan valvoa sähköauton akuston jännitettä sekä ajon että latauksen aikana, sitä pidemmälle akulla pääsee ja sitä kauemmin se kestää. Infineonin uusi piiri mittaa jopa 12 kennon jännitettä ± 5,8 millivoltin tarkkuudella. Uuden TLC9012-piirin julkistus oli tarkoitus tehdä PCIM-messuilla Nürnbergissä, mutta nyt asia julkistettiin eilen virtuaalisesti. Lue lisää... ETNdigi: 5G-privaattiverkkojen suosio kasvaa Merkittävien etujensa ansiosta mobiiliteknologiaan perustuvat privaattiverkot yleistyvät nyt kiivasta vauhtia eri toimialoilla ympäri maailmaa, myös Suomessa. Koko maailmassa niitä nousee lähivuosina miljoonia kappaleita, ja puhutaan miljardien eurojen ilmiöstä. Etteplan selventää ilmiötä tuoreessa ETNdigi-lehden artikkelissaan. Lue lisää... Suomessa kehitetty pinnoite tekee akuista pitkäikäisempiä Kun akkuja ladataan ja käytetään, niihin muodostuu monimutkainen SEI-kerros (solid electrolyte interphase). Aalto-yliopistossa on nyt kehitetty ensimmäinen keinotekoinen suojakalvo, jonka ansiosta akkuja voi ladata ja käyttää pidempään. SEI-kerroksen rakenne muistuttaa useista palikoista koottua mosaiikkia, jossa on orgaanisia ja epäorgaanisia osia. Jos akun elektrodin pinnalle tehdään atomikasvatuksella keinotekoinen kerros, akkuja voi ladata ja käyttää pidempään. Lue lisää... Suomen suurin radioteleskooppi sai uuden kuvun Suomen suurin tähtitieteellinen mittalaite, Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusaseman 14-metrinen radioteleskooppi sai uuden suojakuvun eilen. Vaativa vaihto-operaatio tehtiin aamuyöllä, jotta tuuli ei päässyt haittamaan 20-metristen kupolien siirtelyä. Lue lisää... MORE NEWS