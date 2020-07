Uusi LiDAR on tarkempi ja näkee kauemmaksi

LiDAR eli valotutka on yksi keskeisiä tekniikoita esimerkiksi tulevien robottiautojen toteutuksessa. Toshiba sanoo nyt kehittäneensä aiempaa tarkemman ja pidemmälle näkevän LiDARin, jossa ei lisäksi tarvita mekaanisia komponentteja. Kyse on SiPM-tyypin (silicon photo-multiplier) valotutkasta.

SiPM:ssä on kyse on erittäin valoherkästä LiDAR-tekniikasta, joka tähän asti on vaatinut erillisratkaisuja, jotta valoa vastaanottava matriisi saadaan palautettua. Mikäli valo on voimakasta, SiPM-kennossa pitää olla suuri määrä pikseleitä, joiden avulla rakenne voi reagoida laserin heijastumisiin.

Toshiba on nyt korjannut SiPM-rakennetta lisäämällä kennoon transistoreja, jotka lyhentävät palautumiseen kuluvaa aikaa. Tämän ansiosta SiPM-tutka toimii tehokkaammin ja se voidaan toteuttaa merkittävästi pienempänä.

Tällä hetkellä LiDAReissa käytetään mekaanisia komponentteja, jotka jatkuvasti pyrittävät laserlähettimiä ja valoa aistivia vastaanottimia. SiPM mahdollistaa kiinteän rakenteen ilman pyöriviä osia. Tuloksena on LiDAR, joka näkee noin neljä kertaa nykyisiä pidemmälle selvästi suuremmalla resoluutiolla.

Toshiban mukaan SiPM-valotutka voidaan rakentaa nykyisillä kaupallisilla linsseillä. Koska LiDAReista tulee pienempiä, niitä voidaan asentaa ajoneuvoissa vapaammin. Toshiba kehuu SiPM-valotutkansa näkevän tarkasti noin 200 metrin päähän. Markkinoille yhtiö ennustaa tekniikan tulevan vuoden 2022 aikana.