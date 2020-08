Ledi vilkkumaan alle 100 tavun koodilla

Sulautetuissa sovelluksissa ohjelmakoodi yritetään yleensä puristaa mahdollisimman kompaktisti, jotta laite tulee toimeen mahdollisimman pienellä muistilla. Saksalainen SEGGER on esitellyt uuden version Embedded Studiostaan ja sen avulla koodi puristuu tiukempaan kuin koskaan aiemmin.

Embedded Studio V5 on uusi versio Arm-työkaluista, joka toimitetaan yhtiön Compiler-, Linker-, Runtime- ja Floating-Point-kirjastojen mukana. Kaikki komponentit on suunniteltu alusta alkaen käytettäväksi sulautetuissa järjestelmissä ja toimivat saumattomasti erittäin pienten ohjelmien luomiseen.

SEGGER nostaa esimerkiksi ohjelman, joka vilkuttaa ledivaloa. Tämä ”blinker”-koodi voidaan kirjoitaa Cortex-M-mikro-ohjaimella C- tai C ++ -ohjelmana, jonka kokonaiskoko on alle 100 tavua. Pääteohjelmasta tuttu 'Hello World' -ohjelma vie korkeintaan muutama sata tavua.

Aivan kuten SEGGERin SystemView- ja Ozone-alustoilla, Embedded Studio -sovellusta voidaan käyttää Windows-, Linux- ja macOS-käyttöjärjestelmissä - noudattaen yrityksen alustariippumatonta filosofiaa.

SEGGERin perustaja Rolf Seggerin mukaan Embedded Studion 5-versio ylittää hänenkin odotuksensa. omat odotukseni. - En ole koskaan nähnyt ohjelmistotyökalua, joka tuottaa näin pieniä ohjelmia suoraan paketista. Kääntimemme käyttää Clangia SEGGER-ohjelmistosuunnittelutiimin kehittämän uuden koodigeneraattorin kanssa, ja tuloksena on sekä pieni että nopea koodi.

Embedded Studio voidaan ladata ilman rekisteröintiä ja käyttää ilmaiseksi koulutus- ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin sekä evaluointiin. Lisätietoja SEGGERin sivuilta.