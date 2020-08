Pasilan robottiautopilotti: ei onnettomuuksia, pian eroon turvakuskista

Suomalaisen ohjelmistoyhtiö Sensible 4:n robottiautojen pilottiprojekti saatiin päätökseen Helsingin Pasilassa. Tulokset ovat lupaavia. Kolme autoa ajoi hankalissa olosuhteissa ilman yhtäkään onnettomuutta.

Jakson aikana otettiin harppauksia eteenpäin ottamalla esimerkiksi käyttöön Sensible 4:n tuottama etähallintakeskus, yhdistämällä ajoneuvot julkisen liikenteen järjestelmään sekä vähentämällä auton mukana liikkuvan henkilöstön määrän kahdesta yhteen.

Itseajavien autojen ohjelmistosta sekä MUJIn muotoilemasta GACHA-bussista tuttu Sensible 4 toi Helsingin hektisille kaduille loppukevään ja alkukesän aikana kolme erilaista robottiautoa. Sensible 4:n oma GACHA-bussi sekä itseajavaksi tuunatut Renault Twizy sekä Dongfeng CM7-pikkubussi ajoivat Pasilassa 50 päivää, joka viikonpäivä. Jokaiselle ajoneuvolle kertyi noin 300 ajotuntia.

Pilotin aikana vaaratilanteita tai onnettomuuksia ei sattunut, vaikkakin kuskilliset autot kiilasivat muutamia kertoja GACHAn riskialttiisti risteysalueella. Nopeusrajoitus reitillä on 30-40 km/h. Itseajavien autojen huippunopeus oli pilotin aikana 28 km/h, keskinopeus 20-25 km/h – itseajavalle autolle vauhti on hyvällä mallilla. Vilkasliikenteinen reitti oli haastava, mutta pilotointiin optimaalinen. Se sisälsi muun muassa liikenneympyrän, useita suojateitä, kaistanvaihtoja, kaistalla ajavia pyöräilijöitä sekä käännöksen vihreän valon palaessa jalankulkijoille.

Sensible 4:n vahvuus on haastavissa olosuhteissa liikkuminen turvallisesti, mikä on yleisesti tunnettu murheenkryyni autonomisille ajoneuvoille. Pieneen Renault Twizyyn lisättiin alun kylmien olosuhteiden vuoksi uudet ikkunat – muuten ajo sujui ongelmitta säässä kuin säässä.

Muutosta edelliseen pilottiin toi Boldlyn ratkaisua hyödyntävä Remote Control Center (RCC) eli etähallintakeskus, josta autojen liikettä ja dataa seurataan sekä tarvittaessa ajoneuvo voidaan ottaa hallintaan. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa samanlaisessa keskuksessa yksi henkilö voi seurata ja hallita useita ajoneuvoja.

GACHA-bussin pystyi tilaamaan Pasilan pilottipysäkeille Shotlin mobiilisovelluksella ja reitti löytyi myös HSL:n reittioppaasta linjana 29R. Koronatilanteen vuoksi matkustajamäärä jouduttiin kuitenkin laskemaan kahdeksasta kahteen.

Sensible 4:n itseajavat ajoneuvot lähtevät seuraavan kerran pilotoimaan syksyllä Norjaan. Omavalmisteisen prototyyppi GACHAn ajo-oikeus on vielä vailla hyväksyntää, mutta työn alla olevan uuden Toyota-ajoneneuvon on tarkoitus osallistua syksyn ajoon. Norjassa päästään myös testaamaan esimerkiksi jyrkkiä ylämäkiä, kapeita teitä sekä kääntymistä vastakkaisten kaistojen yli – esteitä havainnoidaan uudella tavalla. RCC:n ja ohjelmiston ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti.