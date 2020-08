Kuukausi OnePlus Nordin kanssa

OnePlus julkisti pitkään aikaan edullisimman puhelimensa reilu kuukausi sitten. Jo ensivaikutelma laitteesta oli hyvä, mutta mitä uutta hieman pidempi testijakso kertoi?

Ensinnäkin on selvää, että Nord oli OnePlussalle erittäin nopea projekti. Sen suunnittelusta on tehty jopa dokumenttielokuva Amazon Prime -palveluun. Nopea tarkoittaa tässä sitä, että Nordiin on jo ensimmäisen kuukauden aikana tuotu useita ohjelmistopäivityksiä. Esimerkiksi kameran ominaisuuksia on onnistuttu parantamaan merkittävästi.

Jos tekee puhelimen lippulaivamalleihin verrattuna puolta halvemmalla, joutuu tekemään kompromisseja. Laitteen menestys riippuu tällöin valituista kompromisseista. Kun lippulaivamallien eli tuhannen euron ja sitä kalliimpien mallien myyntiluvut laskevat, nämä valinnat ovat valmistajan menestyksen kannalta aivan keskeisiä.

Nordin prosessori on Snapdragon 765G. Se on selvästi hitaampi kuin vaikkapa OnePlus 8 Prosta löytyvä 865-versio. Käyttäjän kannalta tärkeää on vain se, näkyykö tämä ”hitaus” jossakin. Vastaus on, että ei näy. Ero vaikkapa OnePlus 8 Pro -malliin näkyy ainoastaan aavistuksellisesti, jos puhelimissa esimerkiksi avaa sovelluksia rinnakkain.

Prosessorin suorituskykyä tärkeämpää näyttäisi ja tuntuisi olevan näytön nopeus. Älypuhelimissa raja menee tällä hetkellä 60 ja 90 hertsin välillä. Edellinen tuntuu nyt vanhalta ja tahmaiselta, 90 hertsiä sujuvalta ja nopealta. Koska samanlaista hyppyä ei tunnu siirryttäessä 90 hertsistä 120 hertsiin – mikä on OnePlus 8 Pron maksimivirkistystaajuus – olisi jopa taipuvainen sanomaan, että 90 hertsiä on jonkinlainen näyttöjen sweet spot.

Moni OnePlussan parhaista ominaisuuksista on myös Nordissa. Äänen/värinän tuttu liukusäädin, nopea lataus ja OxygenOS:n sulavuus ja nopeus. Jotkut ovat moittineet sitä, että Nordista puuttuu kuulokeliitäntä, mutta ehkä on jo aika hyväksyä, että sen aika meni jo. Tarjolla on lukuisia langattomia nappeja, joissa äänenlaatu on parantunut merkittävästi ennen kaikkea Bluetoothin ja audiokoodekkien kehittymisen myötä.

En ole itse tehnyt kuukauden aikana mitään, missä Nord olisi ”tahmannut”. En ole mikään mobiilipelaaja, mutta tätä varten latasin muutaman raskaaksi mainitun pelin eikä niissäkään huomannut käytännössä mitään.

Mitä puutteita Nordissa sitten on? Monissa puhelimissa on paremmat stereokaiuttimet, joten Nordia ei voi käyttää musiikin toistoon. Ei tosin oikein mitään puhelinta. Värinämoottori on heikko, joten välillä soittoihin on jäänyt vastaamatta. Oikeaa IP-suojausta ei ole, joten Nordin kanssa kannattaa olla tarkkana. Erinomaisia suojakuoria ei kannata ottaa pois.

Nordissa on 4115 milliampeeritunnin akku. Se riittää helposti päiväksi normikäytössä. Ja jos akku on loppumassa 30 watin lataus auttaa nopeasti. Pääkameran kuvat eivät ole kameravertailun kärjessä, mutta ne ovat useaan käyttöön riittävän hyviä. Ongelmia tulee lähinnä heikoissa valaistusoloissa. Makro on parantunut kuukauden aikana päivitysten myötä.

OnePlus on globaalisti pieni peluri. Yhtiö näkyy listoilla ja jopa listojen kärjessä ajoittain (6T-malli oli iso hitti, Intiassa se on myydimpiä, välillä jopa myydyin merki, jne.). Älypuhelinmarkkinat ovat kuitenkin nyt isossa myllerryksessä. Huawein kohtalo on täysin auki. Mikäli Apple ei saa käyttää joitakin kiinalaisia some-sovelluksia, iPhonen myynti tulee romahtamaan Kiinassa. Kaikki tämä voi avata mahdollisuuksia uusille pelureille myyntilistojen kärjessä.

Jos nyt haluaa 5G-puhelimen, joka on nopea ja kohtuuhintainen, OnePlus Nord on ehdokkaiden listan terävimmässä kärjessä.

