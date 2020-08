Atomiparisto kestää 20 vuotta

Moskovalaisessa MISIS-korkeakoulun eli kansallisen tiede- ja teknologiayliopiston tutkijat ovat kehittäneet atomipariston, joka voi kestää jopa 20 vuotta. Edeltäjäänsä verrattuna uuden rakenteen mitat ovat kolme kertaa pienemmät, valmistus on puolta edullisempaa ja teho on kasvanut 10-kertaiseksi.

Tulokset on julkaistu kansainvälisessä Applied Radiation and Isotopes - tiedelehdessä. Sen erikoisuus on, että radioaktiivista elementtiä asennetaan tasomaisen p-n-liitoksen molemmille puolille, mikä yksinkertaistaa kennojen valmistustekniikkaa, sekä helpottaa akkuvirtaa "varastavan" käänteisen virran hallintaa.

Erityinen mikrokanavarakenne lisää beetasäteilyn efektiivistä muunnosaluetta 14 kertaa, mikä johtaa virran yleiseen lisääntymiseen. Samalla kehitys antaa mahdollisuuden kasvattaa ominaistehoa kertaluokkaa suuremmaksi.

Akkua voidaan käyttää useissa toiminnallisissa tiloissa: varavirtalähteenä ja lämpötila-anturina laitteissa, joita käytetään äärimmäisissä lämpötiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa (tai täysin saavuttamattomissa) paikoissa kuten avaruudessa, veden alla ja korkeilla alueilla.

Tällä hetkellä kehittäjät ovat saattamassa päätökseen keksinnön kansainvälisen patentoinnin, ja ulkomaiset asiantuntijat ovat jo tietoisia itse laitteesta. Research and Markets -tutkimuslaitoksen katsauksessa MISIS on nimetty yhdeksi keskeisistä toimijoista beetasähköisten paristojen kehittäjänä.