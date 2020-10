IoT Nordic: 5G leikkaa kaapelit tehtaista

IoT Nordic -tapahtuma on aiemmin kerännyt bisnespäättäjiä Helsingin Suvilahteen, mutta tänä vuonna tapahtuma järjestettiin nykytyylin mukaisesti virtuaalisena. Esillä oli esimerkiksi Teollisuus 4.0, jossa 5G-yhteydet tulevat leikkaamaan miljoonat ja miljoonat kaapelit tuotantolinjoilta.

Ericssonin teollisuusprojekteista vastaava Erik Josefsson muistutti, että 95 prosenttia kaikista tehtaiden liitännöistä on edelleen langallisia. - Kun antureita tulee kymmeniä tai satoja yhdelle neliömetrille, langallinen liitäntä ei ole enää vakaa eikä käytännöllinen.

Anturi voidaan yhdistää verkkoon langattomasti monella tapaa. Tarjolla on esimerkiksi lisensoimattomilla taajuuksilla toimivat wifi, lora, zigbee ja bluetooth, mutta niillä on rasituksenaan omat rajoituksensa. - Lisensoimattomilla taajuuksilla liikenne tukkii verkot aina nopeasti. Lisensoiduilla mobiilitaajuuksilla yhteys voidaan taata.

Josefsson muistutti, että 5G on erittäin vakaa: vaikka verkkoon lisää laitteita, yhteys ei petä. Kyse on myös täysin turvallisesta linkistä, jossa on SIM-tason salaus. Parhaimmillaan latenssi putoaa tehtaan 5G-verkossa lähelle millisekuntia, mikä vastaa kaikkiin teollisuuden vaatimuksiin.

Ericssonilla on oma Teollisuus 4.0 -ekosysteemi, jossa on yli 60 kumppania. Yhtiö on asentanut yli 20 5G-teollisuusverkkoa. Asiakaskuntaan kuuluu suuria teollisuusjättejä, kuten Daimler, ABB, Audi, Atlos Copco ja monia muita. – Jos ostat tulevaisuudessa Mersun S-mallin, se on rakennettu tehtaassa, jonka yhteydet perustuvat Ericssonin 5G-verkkoon, Josefsson kertoi.

5G-teollisuusverkon latenssista kertoo paljon se, että Maailman talousfoorumissa juuri koronapandemian alla Ericsson demosi ABB:n kanssa cobot- eli yhteistoimintarobottia, jota ohjattiin 5G-verkon yli.

- 5G ei pian enää tarkoita kännyköitä, vaan esimerkiksi tuotantolinjan hätäkatkaisijaa, joka on yhdistetty tehtaan verkkoon 5G:n yli, Josefsson päätti.