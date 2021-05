Huaweilla on Suomessa kaksi isoa tutkimuskeskusta ja se työllistää satoja tutkijoita. Kameratekniikan lisäksi Huawei kehittää Suomessa audiotekniikkaa. Moni yhtiön audiopuolen innovaatioista on kehitetty yhtiön tuotekehityskeskuksessa Tampereella.

Sähköajoneuvojen ja teollisuuden tehojärjestelmien uusimmat kehitystrendit vaativat entistä korkeampia jännite- ja hyötysuhdelukemia, mutta lisäksi tarvitaan parempaa turvallisuutta. Eristetyt hilaohjaimet ovat tässä avainasemassa. Samalla hilaohjaimella on mahdollista ajaa sekä piikarbidi- että piipohjaisia MOSFET-tehokytkimiä.

DRAM-muistien tekniikka on isoissa ongelmissa. Piirejä on erittäin hankala skaalata pienempään ja noin 10 nanometrissä näyttää tulevan raja vastaan. Lisää suorituskykyä näyttäisi kuitenkin aukeavan uudesta materiaalista, jonka avulla logiikkapiirejä on skaalattu selvästi alle 10 nanometrin.

Schneider Electric on julkistanut uuden UPS-laitteen 200–500 kilowatin (400/480 V) luokkaan. Galaxy VL on kolmivaiheinen ja aiempaa kompaktimpi UPS, johon Schneider Electric tuo samalla uudenlaisen Live Swap -suojauksen ensimmäistä kertaa. Live Svap takaa kosketussuojauksen sähkömoduulien lisäämisen tai vaihtamisen aikana, kun UPS on online-tilassa ja toiminnassa.

Oululainen Bittium on esitellyt tietoturvallisen Bittium Secure Call -sovelluksen viranomaisten ja yritysten käyttöön. Sovelluksella onnistuvat päästä päähän salatut ääni- ja videopuhelut, ryhmäpuhelut, viestit liitteineen, ryhmäviestittelyn, Push-to-talk -ääniviestit sekä toiminnan, joka tuhoaa viestin ennalta määritellyn ajan jälkeen.

Normaali päivittäinen toiminta voi saada ihmiskehon latautumaan huomaamatta jopa 10 000 voltin sähkövirralla. Alle 3500 voltin purkaukset jäävät täysin huomaamatta. Ja kuitenkin jo sadan voltin purkaus riittää aiheuttamaan merkittäviä vahinkoja erittäin herkille mikropiireille.

Oululainen Tosibox tunnetaan yritysten VPN-yhteyksistä ja erityisesti Lock-laitteista. Nyt yhtiö laajentaa yritysten operationaalisiin verkkoihin. Uusi tuote tarjoillaan palveluna eli SaaS-tyyliin. Yritysverkon Tosibox lupaa pystyttää ja testata kuukaudessa. Sen jälkeen yrityksellä on hostattu alusta ja valikoima lisäpalveluja laajamittaisten operatiivisten (OT) verkkojen hallinnoimiseen.

Lähes 20 vuoden ajan ZigBee Alliance on ajanut tämän vapailla taajuuksilla toimivan IoT-protokollan käyttöä esimerkiksi älykkään kodin laitteiden yhdistämisessä. Nyt järjestö on uudistanut nimensä ja tottelee jatkossa nimeä Connectivity Standards Alliance.

HTC on esitellyt toisen polven Vive PRO 2 -virtuaalilasit. Lasien näytön resoluutiota on kasvatettu 5K-tasoon, virkistystaajuus on piristynyt 120 hertsiin ja näytön kulma on laajentunut 120 asteeseen.

Datakeskuspalveluja tarjoava Equinix on julkistanut kansainvälisen IT-päättäjätutkimuksensa tulokset. Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia Suomessa olevista it-päättäjistä arvioi, että meneillään oleva poikkeusaika muuttaa pitkällä aikavälillä sitä, miten ja missä ihmiset työskentelevät. Etätyö ja hybridityönteko on tullut jäädäkseen.