Laaja tutkimus selvitti: Näin paljon vihreä siirtymä maksaa Euroopassa

Vihreä siirtymä on jo pitkään ollut niin yritysten kuin poliitikkojen lempiaihe. Se lupaa meille kasvua, työpaikkoja ja tietenkin päästötöntä energiaa. Mutta kuinka kalliiksi vihreä siirtymä tulee eurooppalaisille? Tämäkin käy ilmi Panasonic Toughbookin teettämästä ja White Space Strategy -tutkimuslaitoksen toteuttamasta selvityksestä

Uudessa raportissa analysoidaan tietoja yli 300 lähteestä uusiutuvan energian keskeisten haasteiden ja näkemysten tunnistamiseksi. Raportin mukaan vuoteen 2050 mennessä lähes 84 prosenttia Euroopan energiasta tullaan tuottamaan aurinkovoimalla, maa- ja merituulivoimalla sekä vesivoimalla. Vuonna 2021 uusiutuvien osuus oli alle 50 prosenttia.

Raportissa ennustetaan, että aurinkoenergia tulee ohittamaan maatuulivoiman Euroopan maiden pääasiallisena uusiutuvana energiatekniikkana. Pohjoismaissa tärkeän vesivoiman laajeneminen rajoittuu tiettyihin vuoristoisiin alueisiin pienemmän ja etäisemmän infrastruktuurin muodossa.

The Future of European Renewable Energy -raportissa arvioidaan, että Pohjanmeri vakiintuu merituulienergian kehittyneimmäksi alueeksi, mutta tuulivoimaa rakennetaan huomattavasti myös muun muassa Itämerelle ja Englannin kanaalin alueelle.

Euroopan maita velvoittaa ennen kaikkea EU:n Green Deal -päätös, jonka mukaan unionin pitää olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Joissakin maissa on valittu myös kunnianhimoisempi linja, esimerkiksi Suomessa hiilineutraalius pitää saavuttaa vuoteen 2035 mennessä. Yksi keskeisiä vihreää siirtymää vauhdittavia syitä on Euroopan halu irrottautua venäläisestä fossiilisesta energiasta.

Tällä hetkellä tutkituilla 13 markkinalla - Suomi ei ollut mukana tutkimuksessa - 34 prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Vuonna 2030 luvun arvioidaan olevan 20 prosenttia ja vuonna 2050 enää 3 prosenttia. Tärkein fossiilisia polttoaineita korvaava energianlähde on aurinkovoima. Sen osuus energiantuotannosta kaksinkertaistuu nykyisestä eli noin 27 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2050 lähes puolet eurooppalaisesta energiasta tuotetaan aurinkovoimalla.

Tavoitteiden saavuttaminen tulee erittäin kalliiksi. The Future of European Renewable Energy -raportin mukaan esimerkiksi Saksassa joudutaan vuoteen 2030 mennessä rakentamaan 1500-2000 tuulivoimalaa, jotta tavoitteisiin ylletään. Pelkkä tuulivoimaloiden asennus tulee maksamaan saksalaisille 500 biljoonaa dollaria. Siis 500 tuhatta miljardia dollaria. Summa on yli 6000 kertaa Suomen tämänhetkinen valtion talousarvio.

Italian ja Espanjan osalta puhutaan myös jättimäisistä investoinneista: 300 ja 400 biljoonaa dollaria. On kiistatonta, että seuraavan 10-20 vuoden aikana Euroopassa joudutaan käymään tiukka keskustelu Green Dealin taakanjaosta.

