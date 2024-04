Canatu perustettiin vuonna 2004 kaupallistamaan Otaniemessä kehitettyjä hiilinanoputkia. 20-vuotisen taipaleen kunniaksi yhtiö teki viime vuonna ensimmäistä kertaa voitollisen operatiivisen tuloksen.

Takavuosina puhuttiin SDR-radioista eli softaradioista. Nyt sama terminologia valuu autoihin. Tulevaisuuden autojen ominaisuudet määritellään pääosin ohjelmistoilla. Tämä tarkoittaa, että puolijohteiden rooli autojenvalmistuksessa kasvaa ja samalla kehitys vaatii yhä enemmän autojen järjestelmien siruilta.

Viime viikolla Semcon 2024 -tapahtumassa Samsung on julkistanut aikeensa tuoda markkinoille kolmiulotteiset DRAM-muistit. Asiasta raportoi esimerkiksi Korea Economic Daily. Sirujen yksityiskohdista Samsung on ollut hyvin vaitonainen.

Intel on yrittänyt tosissaan haastaa TSMC:tä ja muita mikropiirien sopimusvalmistajia, mutta tulokset ovat olleet heikkoja. Viime vuonna sen valmistusdivisioona teki tappiota 7 miljardia dollaria. Edellisvuonna takkiin tuli 5,2 miljardia dollaria.

USB-väylän kautta sulautettuihin laitteisiin kuten esimerkiksi älypuhelimiin on voitu standardin perusteella syöttää 240 watin maksimitehoa jo parin vuoden ajan, mutta markkinoilla tämä luokka on edelleen harvinainen. Nyt Arrow Electronics ja Infineon Technologies aikovat esitellä 240 watin USB PD3.1 -referenssisuunnittelua Nürnbergin Embedded World -messuilla.

Sähkö on tulossa voimanlähteeksi myös raskaampiin ajoneuvoihin. Niiden suuremmat akustot vaativat suurempia lataustehoja, jotta käyttö olisi käytännöllistä. Delta esitteli Nordic EV Summit 2024 -tapahtumassa DS-latauslaitteen, jonka teho yltää jo puoleen megawattiin.

Jopa Valkoinen talo on Yhdysvalloissa ilmoittanut, että ohjelmistonkehityksessä pitäisi päästä eroon ”muistivaarallisista” C- ja C++-kielistä. Mitä sitten tilalle? Ainakin Googlen vastaus on selvä: Rust on turvallisempi ja myös tehokkaampi kieli koodaustiimien käsissä.

SRAM on RAM-muistin tyyppi, jota käytetään erilaisissa elektronisissa sovelluksissa väliaikaiseen datan tallennukseen. Jos on haluttu nopeampaa muistia, on tyypillisesti valittu rinnakkainen SRAM, mutta nyt Microchip on tuonut tarjolle sarjamuotoisen SRAM-piirin, joka tuo nopeutta sovelluksiin edullisessa muodossa.

Teknologiayhtiö Insta on solminut kaksi yhteistyösopimusta. Sopimukset liittyvät Naton tietojärjestelmäviraston hallinnoimiin ohjelmiin. Insta Advancen liiketoimintajohtaja Petri Reiman näkee, että NATOn uudessa multidomain-ajattelussa suomalaiset ratkaisut näyttävät kiinnostavilta.

Autoista on tulossa yhä enemmän ohjelmallisesti määriteltyjä, jopa softa-autoja. Arvioiden mukaan jopa 50 prosenttia uuden auton hinnasta muodostuu ohjelmistokehityksestä vuonna 2030. Nyt NXP on esitellyt alustan, joka helpottaa valmistajien siirtymistä uudenlaisiin ohjelmistopohjaisiin suunnitteluihin.

Sulautetun tekniikan tärkein messutapahtuma eli Nürnbergin Embedded World järjestetään alle kahden viikon kuluttua. Tämän vuoden näyttely ja konferenssi tuovat esille kattavan valikoiman teknologioita ja ratkaisuja sulautettujen järjestelmien alalla. Avnetin sulautetun puolen myyntijohtaja Tiitus Aho kertoo, mitä kaikkea on luvassa.

Beagle on BeagleBoard-yhteisön kehittämä yhden kortin tietokone, joka on monen kehittäjän suosiossa. Nyt kortteihin ollaan tuomassa uutena version BeagleY-AI, joka sopii tekoälyä hyödyntävien sovellusten kehittämiseen. Uutuuskortteja voi ennakkotilata Farnellilta.

STMicroelectronics on esitellyt uudet työkalut erilaisten MEMS-antureihin pohjaavien laitteiden arviointiin ja kehittämiseen. MEMS Studio on saatavilla niin Windows-, MacOS- kuin Linux-käyttöjärjestelmiin.

Autojen ADAS-järjestelmissä ja älypuhelimissa käytetään jo laajasti laajan dynaamisen alueen HDR-kameroita. Piilaaksolainen Omnivision on nyt esitellyt uuden älypuhelimien kuva-anturin, joka tuottaa aiempaa laajemman dynamiikka-alueen älypuhelimen kamerassa yhdellä valotuksella.

Tutkimuslaitos Omdia Research esitteli viime vuoden lukunsa puolijohdemarkkinoille. Intel jatkoi ykkösenä markkinoilla, jotka kutistuivat 544,8 miljardiin dollariin eli 9 prosenttia edellisvuodesta. Mutta varsinainen uutinen tulee heti Intelin takana: Nvidia kasvaa tänä vuonna väistämättä suurimmaksi puolijohdeyritykseksi.

Dell Technologies on esitellyt uusia läppäreitä Latitude- ja Precision-sarjoihinsa, joten se kehuu nyt markkinoiden laajimmalla AI PC -valikoimalla. Mutta mitä se käyttäjän näkökulmasta tarkoittaa?

Akut ovat olennainen osa monia teknologiatuotteita. Insinöörien on kuitenkin oltava varovaisia niiden määrittämisessä ja valinnassa sekä minimoidakseen niiden ympäristövaikutukset että parantaakseen järjestelmien suunnittelua vähentämällä virrankulutusta ja pidentämällä akun käyttöikää.

Myös muistilta vaaditaan jatkuvasti enemmän sulautetuissa sovelluksissa. Taiwanilainen Silicon Motion vastaa tarpeeseen uudella PCIe 4.0 -pohjaisella yhden sirun flash-muistilla, joka tarjoaa kovaa suorituskykyä ja luotettavuutta myös teollisuuden kovissa lämpötiloissa.

Vuonna 2003 EU:ssa otettiin käyttöön RoHS-direktiivi, joka rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (SEEL) sen varmistamiseksi, että niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Direktiiviin on tehty useita poikkeuksia, mutta pian niiden aika on ohi.

Ericsson aikoo irtisanoa jopa 1200 työntekijää Ruotsissa. Tämä tarkoittaa lähes kymmenesosaa yhtiö ruotsalaisesta 14500 työntekijän väestä. Yhtiö ei ole yksilöinyt, mistä toiminnoista vähennykset tehdään.