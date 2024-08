Qingdaon bioenergian ja bioprosessiteknologian instituutin (QIBEBT) tutkijat yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa ovat kehittäneet uuden materiaalin, joka parantaa merkittävästi kiinteän olomuodon litiumakkujen energiatehokkuutta ja käyttöikää.

Suomalaisyritykset ovat VTT:n johdolla mukana eurooppalaisessa ARCTIC-hankkeessa. Projektissa kehitetään räätälöityjä kryogeenisiä mikrosysteemejä, joita tarvitaan tulevaisuuden kvanttitietokoneiden miljoonien kubittien kommunikaatiorajapintoihin ja paikalliseen jäähdyttämiseen.

Infineon laajentaa 7. sukupolven IGBT-pohjaisten CIPOS-moduulien valikoimaa sarjalla pienitehoisille moottorikäytöille. Uusi IM12BxxxC1-sarja perustuu 1200 voltin uuteen TRENCHSTOP IGBT7 -piireihin.

VTT:stä irrotettu startup-yritys Flow Computing julkisti kesällä PPU-arkkitehtuurinsa (Parallel Processing Unit), joka lupaa parantaa kaikkien nykyaikaisten prosessorien suorituskykyä merkittävästi. Flow´n väitteet kuulostavat uskomattomilta, mutta kahden viikon kuluttua yhtiö lupaa demota tekniikkaansa Piilaakson Hot Chips 2024 -tapahtumassa.

Tutkijat Uruguayn Universidad de la Repúblicasta ovat kehittäneet uuden tavan salakuunnella HDMI-signaaleja käyttäen syväoppimista. Tekniikka voidaan periaatteessa käyttää myös käyttäjän datan varastamiseen

Chicagon yliopiston molekyylitekniikan professori Y. Shirley Mengin johtama tiimi on kehittänyt maailman ensimmäisen anodittoman kiinteän elektrolyytin natriumakun. Keksintö voi tuoda edulliset, nopeasti latautuvat ja suuren kapasiteetin akut sähköautoihin ja energiaverkkojen varastointiin

Tänä vuonna toimintansa aloittanut ohjelmistokehittäjien koodikoulu Sisu on avannut verkkosivuillaan toisen opiskelijahakunsa. Haku käynnistyi heinäkuun puolivälissä. Sprinttitapahtumiin on avoinna rajattu määrä paikkoja ja niitä on jäljellä enää muutama. Uusi opiskelijaryhmä aloittaa opintonsa koodikoulussa tammikuussa 2025.

Rakennusprojektien digitaalisten mallien, jotka ovat nyt saatavilla BIM-järjestelmissä (Building Information Modeling), odotetaan tekevän rakennusalasta kestävämpää. Novatron hyödyntää BIM-tietoja mahdollistaakseen nopeamman ja tarkemman maansiirtotyön, mikä säästää arvokkaita resursseja. Tämän saavuttamiseksi yritys on kehittänyt congatecin tietokonemoduuleihin perustuvia koneenohjausjärjestelmiään varten lujatekoisia teollisuustietokoneita.

Jotta lentäjä saa lentää tiettyä konetyyppiä, hänen pitää kouluttautua siihen. Nyt kouluttautuminen onnistuu virtuaalisesti myös Yhdysvalloissa. FAA eli Federal Aviation Administration on ensimmäistä kertaa virallisesti hyväksynyt virtuaalitodellisuuteen perustuvan koulutusratkaisun ilmailukoulutukseen. Se nojaa Varjon laseihin.

Ruotsalainen iLabs on laajentanut edullisten korttien valikoimaan Challenger+-uutuudella. Se perustuu uuteen Raspberry Pi -mikro-ohjaimeen ja tukee niin Wi-Fi 6- kuin Bluetooth 5 -yhteyksiä. Hintaa kortilla on silti karvan verran yli 23 euroa.

Puolijohdepiirien tietoturvaa voi testata laserpulssilla. Kyse on kuitenkin tekniikasta, joka vaatii usein jopa 150 000 euroa maksavia laitteita. Helsinkiläinen Fraktal on esitellyt oman avoimen ratkaisun tähän testaamiseen. Kaupallisista komponenteista voi koostaa laitteen, joka maksaa noin 500 euroa.

Liiketoimintajärjestelmiä kehittävän IFS:n 12 maan vertailussa Suomi oli neljänneksi vähiten optimistinen siinä, kuinka nopeasti tekoäly tuo hyötyjä. Toisaalta vähiten optimismia oli tekoälykehityksen kärjessä olevissa Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Generatiivisen tekoälyn sovellukset, kuten ChatGPT ja Gemini, ovat vakiinnuttaneet paikkansa työpaikkojen arjessa, mutta samalla ne tuovat merkittäviä tietoturvariskejä organisaatioille. Tietoturvayritys Check Pointin mukaan uudet työkalut voivat olla myös merkittävä uhka tietoturvan kannalta.

Teknologiateollisuus tilauskantakyselyn mukaan elektroniikassa ei ole nyt isoa aihetta juhlaan. Liikevaihdot kutistuvat, uusien tilauksien määrä pysyy alhaalla ja henkilöstönkin määrä on kääntynyt laskuun. Tietotekniikassa tilanne on parempi.

Telian 3G-verkon sulkeminen jatkuu elokuun puolivälissä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. 3G-verkosta vapautuvia taajuuksia otetaan käyttöön uudemmissa 4G- ja 5G-verkoissa. 3G siirtyy lopullisesti historiaan Helsingissä lokakuun lopussa.

Swisscom Broadcast on valinnut Nokian Drones-as-a-Service -palvelun valtakunnalliseen käyttöön Sveitsissä. Hätätilanteissa voidaan ottaa jopa 300 dronea käyttöön, joilla saadaan mobiiliverkko esimerkiksi pelastajien tai rajaviranomaisten käyttöön.

Auton ovi on mahdollista avata älypuhelimella, kunhan sen ohjelmisto ja laitteet tukevat CCC:n eli Car Connectivity Consortiumin standardia. Tähän asti digiavain on toiminut vain UWB-radiolla, nyt NXP on ensimmäisenä saanut CCC:n sertifioinnin NFC-pohjaiselle ratkaisulleen.

OnePlus on julkistanut uuden version taittuvanäyttöisestä Open-mallistaan, joka oli yksi viime vuoden parhaita älypuhelimia. OnePlus Open Apex Edition tuli myyntiin tummanpunaisessa Crimson Shadow -värissä, isommalla tallennustilalla, AI-kuvankäsittelyominaisuuksilla ja entistä paremmalla tietoturvalla.

Remini esitteli viime vuonna tekoälypohjaisen kuvanmuokkaustyökalun, joka levisi kulovalkean tavoin. Stocklytics.comin mukaan Remini on nyt ladatuin tekoälysovellus.

Jakelijoiden järjestö DMASS uutisoi juuri varsin heikosta toisesta neljänneksestä, mutta sulautetuissa korttitietokoneissa lama ei näy. Kontron kertoo tehneensä toisella neljänneksellä ennätysliikevaihdolla ennätyksellisen tuloksen.