Vaikka tietoturvatiimit maailmanlaajuisesti tekevät paljon parempaa työtä havaitessaan ja estäessään tietomurtoja, niitä tapahtuu koko ajan enemmän. Stocklytics.comin keräämien tietojen mukaan tietomurron keskimääräiset kustannukset nousevat tänä vuonna 4,88 miljoonaan dollariin.

Viimeisen vuosikymmenen ajan kivisuolaa on tutkittu potentiaalisena läpimurtona litiumioniakkujen katodimateriaaliksi. Se on nähty avaimena edullisten ja korkean energiatiheyden akkujen kehittämisessä, jotka soveltuvat esimerkiksi matkapuhelimiin, sähköajoneuvoihin ja uusiutuvan energian varastointiin.

Kryptografiaratkaisuja kehittävä suomalainen Xiphera on esitellyt uusimman tuotteensa, joka tuo kvanttiturvallisen todennuksen käynnistyskuville ja laiteohjelmistopäivityksille. Tuote on nimeltään nQrux Secure Bootin, ja se tulee osaksi yhtiön nQrux Hardware Trust Engines -perhettä.

Seitsemän vuotta Maata kiertänyt Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto-1 lentää tänään maanantaina viimeisen kerran Suomen yli ja palaa ilmakehään. Opiskelijoiden ja tutkijoiden rakentama Aalto-1 aloitti Suomessa uuden avaruusajan, sanoo projektia vetänyt professori Jaan Praks.

Saksalainen Rutronik on lisännyt valikoimiinsa kolme uutta satelliittipaikannuksen vastaanotinta Unicore Communicationsilta. Uutuudet tukevat sekä useamman taajuuden käyttöä että reaaliaikaista paikkatiedon RTK-tarkennusta.

Tutkijat Stanfordin yliopiston akkutekniikan SLAC-tutkimuskeskuksessa ovat tehneet yllättävän löydön, joka voi mullistaa litiumioniakkujen valmistuksen. Uuden tutkimuksen mukaan akkujen nopea lataaminen suurilla virroilla juuri ennen niiden tehtaalta lähtöä voi nopeuttaa latausprosessia merkittävästi ja samalla pidentää niiden käyttöikää jopa puolella.

SIM-kortilla käyttäjä on tunnistautunut operaattorin verkkoon jo vuosikymmenien ajan. Kortin fyysinen koko on koko ajan kutistunut, mutta iso muuta on oikeastaan tulossa vasta nyt. Pian koko fyysinen SIM-kortti tai sen tilalle tullut fyysinen eSIM-piiri katoaa mobiililaitteista.

Nokia ilmoitti tänään laajentavansa kiinteän verkon tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä Chennaissa Tamil Nadussa. Tamil Nadun hallituksen tuella uudesta T&K-laboratoriosta tulee yksi Nokian suurimmista tutkimuskeskuksista.

Generatiivisen tekoälyn nopea nousu, erityisesti OpenAI:n ChatGPT:n lanseerauksen jälkeen lähes kaksi vuotta sitten, on herättänyt kysymyksen myös suurten kielimallien energiantarpeesta. Huoli ei ole turha, sillä ChatGPT-promptin aiheuttama prosessi kuluttaa paljon enemmän energiaa kuin vanha perinteinen Google-haku.

Englantilainen Eatron on tiettävästi ensimmäisenä integroinut tekoälyprosessorin tehonhallintapiirille. Yhtiön mukaan tekoälyllä piristetty akunhallintajärjestelmä kasvattaa akun kapasiteettia 10 prosenttia ja ennen kaikkea pidentää sen käyttöikää jopa neljänneksellä.

TrendForcen uusi raportti luotaa galliumnitridi-pohjaisten tehopiirien markkinoita. "Global GaN Power Device Market Analysis Report" -raportin mukaan GaN-piirien markkinat kasvavat seuraavien vuosien aikana hurjaa 49 prosentin vauhtia.

Eilen maailmalla alkoi levitä huhuja, joiden mukaan Nokia pohtisi matkapuhelinverkot-liiketoimintansa myyntiä. Jopa Samsung tiedettiin mahdolliseksi ostajaksi. Tänään Nokia kumoaa tällaiset huhut perättöminä.

Konkurssiin ajautuneen belgialaisen GaN- eli galliumnitridipiirien sopimusvalmistaja Belganin tarjouskilpailu loppui viime viikolla. Halukkaita ostajia oli kaikkiaan viisi, joista yksi on suomalais-ruotsalainen 7 Semiconductors.

Yhä useammin piirien tietoturva perustuu PUF-ominaisuuteen, joka yleisellä tasolla tarkoittaa valmistuksessa syntyvää fyysisesti kloonaamatonta toimintoa. Jos PUF-ominaisuus on uniikki, sitä on hyvin vaikea kopioda tai väärinkäyttää. Mutta sitä on myös erittäin vaikea testata.

Nvidian uudesta Blackwell-prosessorista on puhuttu paljon, mutta eniten huomiota on saanut sen myöhästyminen. Nyt yritys on kuitenkin esitellyt suorittimen ensimmäisiä testituloksia ja ne ovat erittäin lupaavia.

Japanilaiset tutkijat Yokohaman kansallisesta yliopistosta ovat löytäneet lupaavan vaihtoehdon nikkeli- ja kobolttipohjaisille akuille sähköajoneuvoissa. Ratkaisussa käytetään mangaania anodissa, jolla päästään merkittävästi nykyakkuja suurempiin energiatiheyksiin. Mutta miksi juuri magnaani?

Taipuvilla näytöillä varustettuja puhelimia tullaan tänä vuonna myymään 25 miljoonaa kappaletta. Määrä on vain pari prosenttia koko älypuhelinmarkkinasta, mutta tuotekehitys on taipuisissa kaikkein kiivainta. Nyt markkinoille ovat tulossa kolminäyttöiset mallit.

Tekoälybuumin suurin hyötyjä on Nvidia, joka on GPU-piireillään kasvanut selvästi suurimmaksi puolijohdetaloksi. Eilen yhtiö kertoi uudesta ennätysliikevaihdosta ja huimista voitoista. Tämäkään ei markkinoille riittänyt, sillä osakekurssi kääntyi selvään laskuun.

Ultralaajakaistainen UWB-tekniikka yleistyy monessa lyhyen kantaman sovelluksissa nyt vauhdilla. Mouser avittaa kehittäjiä tuomalla tarjolle Muratan uuden UWB-moduulin. Se tuo samalla BLE-yhteydet kehitettävään laitteeseen.

Teollisten IoT-ratkaisuja kehittävä taiwanilainen Advantech on tuonut markkinoille ICR-1600-sarjan teolliset 4G-reitittimet. Laitteet tukevat monenlaisia teollisia M2M- ja IoT-sovelluksia, kuten olosuhdeseurantaa, myyntiautomaatteja ja videovalvontaa. Reitittimien avulla voidaan suoraan liittää Ethernet- ja sarjaväyläliitäntäisiä laitteita LTE-verkkoon.