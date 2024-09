Pienin Linux sopii kolmeen megatavuun

Erilaisia Linux-versioita on käytössä satoja, aktiivisena joidenkin tietojen mukaan yli 600 erilaista. Pienimmillään Linux sopii vain 11 megatavuun, kuten Tiny Core Linux. Ilman graafista ympäristöä paketti kutistuu vain 3 megatavuun.

Koodistoltaan toiseksi pienimmäksi on listattu Damn Small Linux, jonka koko asennettuna on 50 megatavua. Se perustuu Knoppixiin, joka puolestaan perustuu Debianiin. DSL:ää ei kuitenkaan enää aktiivisesti ylläpidetä.

Kolmanneksi tiukimmaksi on arvioitu SliTaz, joka on niin ikään noin 50 megatavun paketti. Sitä voidaan ajaa ns. liveversiona suoraan SUB-tikulta, jos käytössä on 256 megatavua RAM-muistia.

Tiny Core Linux on kuitenkin tässä vertailussa omaa luokkaansa. Sen tarkoituksena on tarjota vain perustavanlaatuinen ympäristö, johon käyttäjä voi asentaa juuri ne ohjelmistot, joita hän tarvitsee. Sitäkin voidaan ajaa suoraan RAM-muistissa liver-versiona, joten periaatteessa käyttöjärjestelmää voi kantaa tikulla mukanaan.

TCL vaatii noin 48 megatavua RAM-muistia. Sitä voi käyttää myös graffisen käyttöliittymän yli, jolloin RAM-tarve kasvaa huikeaan 128 megatavuun. Perusversiossa on kuitenkin erittäin vähän esiasennettuja ohjelmia: vain komentorivityökalut ja kevyt ikkunaohjelma (GUI), kuten FLWM tai JWM.

Koska TCL toimii suoraan RAM-muistista, se on erittäin nopea, varsinkin vanhalla tai vähäisillä resursseilla varustetulla laitteistolla. Tiny Core Linux käyttää omaa TCE-pakettihallintajärjestelmää (Tiny Core Extensions), joka lataa ja asentaa sovelluksia verkosta. Kaikki ylimääräiset paketit (esim. selain, tekstieditori, toimistosovellukset) asennetaan tämän kautta, jolloin käyttäjä voi mukauttaa järjestelmän omiin tarpeisiinsa. Paketit asennetaan suoraan RAM-muistiin, ja ne poistetaan, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, ellei niitä tallenneta pysyvästi.

