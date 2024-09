IoT-data menee avaruuteen

3GPP-järjestön uusin standardi eli Release 17 määritteli, miten maanpäälliset ja satelliittien kautta kulkevat NTN-verkot toimivat yhdessä. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt ensimmäisen IoT-modeeminsa, joka tukee uusia NTN-yhteyksiä.

U-blox pitää SARA-S528NM10-moduulia IoT-markkinat mullistavana, koska se tukee maailmanlaajuista kattavuutta tarkalla, vähätehoisella ja samanaikaisella paikannuksella. Nämä ovat keskeisiä ominaisuuksia käyttötapauksissa, jotka edellyttävät jatkuvaa tai syklistä omaisuuden seurantaa ja seurantaa. Muita IoT-käyttökohteita ovat telematiikka, teollisuuden valvonta ja ohjaus, älykäs mittaus ja kaluston hallinta.

U-blox esitteli uutuusmoduulinsa eilen Münchenissä. Yhtiö muistutti, että satelliittidatan yleistyminen tulee mahdolliseksi monen viime vuosien kehitysten ansiosta. On tullut halvemmaksi rakentaa raketteja ja viedä satelliitteja avaruuteen. Uudet satelliitit ovat paljon pienempi, joten voidaan viedä kerralla useampi.

Myös regulaatio on helpottunut. Ennen oli vaikea vaihtaa yhdestä satelliittijärjestelmästä toiseen. Uusi NTN-toiminnallisuus (non-terrestrial networks) IoT-NTN on käytännössä LTE-M:n ja NB-IoT:n laajennus. Modeemipiiriin ei tarvita isoja muutoksia.

Uusi SARA-S528NM10 on u-bloxin ensimmäinen NTN-yhteyksien IoT-modeemi. Yhteyksiä tarjoava kumppani on Skylo, jonka verkko koostuu muiden GEO-satelliiteista, jotka kukevat 36 000 kilometrin korkeudessa. Tällainen verkko kattaa koko maapallon van muutamalla satelliitilla, ja linkkien latenssi on yli 240 millisekuntia.

Paremmin IoT-dataan sopivat 500-1200 kilometrin korkeudessa kulkevat LEO-satelliitit, mutta niillä kattava peitto vaatii huomattavasti enemmän satelliitteja ja maa-asemia. U-bloxin uusi moduuli on kuitenkin hybridiratkaisu, joka toimii käytännössä niin, että IoT-laite on maan pinnalla yhteydessä LTE-M:n tai NB-IoT:n välityksellä, mutta jos yhteys katoaa, moduuli vaihtaa NTN-yhteyteen.

