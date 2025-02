Suomalaistekniikka lähtee valloittamaan rakennusautomaatiota

Rakennusautomaation digitalisaatio ottaa ison harppauksen eteenpäin, kun NR+ -teknologiaa aletaan standardoida alalle. Tamperelaisen Wirepasin kehittämä DECT NR+ on nyt globaalien teknologiayritysten, kuten Legrandin, Schneider Electricin ja Siemensin, yhteinen panostus, jonka tavoitteena on luoda ultra-luotettava ja avoin langaton yhteysstandardi älyrakennuksiin.

- NR+:sta halutaan tehdä rakennusautomaation langaton standardi", vahvistaa Wirepasin toimitusjohtaja Teppo Hemiä. Hänen mukaansa teknologia tarjoaa juuri niitä ominaisuuksia, joita rakennusautomaatiolta on aiemmin puuttunut.

Langattomia ratkaisuja on yritetty aiemmin tuoda rakennusautomaatioon muun muassa Bluetoothin ja Wi-Fin avulla. NR+:n vahvuutena on sen "cellular grade" -tasoinen fyysinen kerros sekä hajautettu mesh-verkko, joka yhdistää korkean suorituskyvyn ja skaalautuvuuden. Tämä tekee siitä huomattavasti aiempia teknologioita paremman vaihtoehdon rakennusympäristöihin, joissa yhteyksien on oltava luotettavia ja pitkäkestoisia.

NR+ ei ole vain yhden tai kahden piirivalmistajan varassa, vaan sitä tukee useampi puolijohdetoimija. Nordic Semiconductor on tällä hetkellä ainoa, jolla on NR+-yhteensopiva siru jo tuotannossa, mutta uusia valmistajia on liittymässä mukaan. Last Mile Semiconductor on toinen julkisesti mukana oleva toimija, ja lisää yrityksiä odotetaan ilmoittavan osallistumisestaan pian.

NR+:n standardointiin osallistuu myös tietoturva-asiantuntijoita, kuten Kudelski IoT, mutta Hemiä painottaa, ettei NR+-arkkitehtuuri edellytä erillistä tietoturvakerrosta – Kudelski on vain yksi teknologiaosapuoli muiden joukossa. Lisäksi NR+ mahdollistaa eri valmistajien laitteiden yhdistämisen samaan verkkoon, mikä poistaa nykyisten suljettujen ekosysteemien rajoitteita.

NR+ on ensimmäinen teknologia, joka aidosti pystyy korvaamaan langalliset ratkaisut rakennusautomaatiossa. Sen suorituskyky täyttää EU:n tietoturva- ja luotettavuusvaatimukset ja on huomattavasti esimerkiksi LoRaa tehokkaampi.

Wirepasin panostus NR+:n kehitykseen on ollut merkittävä, ja Hemiä korostaa, että suomalaisosaaminen on jälleen eturintamassa langattoman teknologian kehityksessä. - Suomi liidaa langatonta jälleen!, Hemiä hehkuttaa.