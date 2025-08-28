Uusi sulautettu Linux vastaa tiukkoihin RED- ja CRA-kybervaatimuksiin

Italialainen teknologiayhtiö SECO on julkaissut Clea OS 2.0 -käyttöjärjestelmän, joka on Yocto-pohjainen laiteriippumaton Linux-jakelu sulautettuihin laitteisiin. Uusi versio toimii oletusalustana kaikissa uusissa SECO-laitteissa ja tarjoaa valmistajille valmiin työkalupakin etäpäivityksiin, tietoturvaan sekä edistyneisiin edge-palveluihin.

Clea OS 2.0 korostuu entistäkin merkittävämpänä kiristyvien sääntelyvaatimusten kontekstissa. EU:n Cyber Resilience Act (CRA) asettaa tulevaisuudessa tiukat kyberturvallisuusvaatimukset tuotteille, mikäli ne sisältävät digitaalisia elementtejä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että valmistajien on tuotettava ohjelmistolle SBOM eli Software Bill of Materials, hallittava haavoittuvuuksia järjestelmällisesti ja tarjottava säännöllisiä päivityksiä.

Samoin Radio Equipment Directive (RED) velvoittaa radioverkkoon liitetyt laitteet suojaamaan sekä käyttäjien tietoja että itse verkkoa. Painopisteinä ovat henkilökohtaisten tietojen yksityisyys, verkon toimivuuden suojaaminen ja esimerkiksi maksutapahtumien turvallisuus.

RED on jo astunut voimaan, ja sen uudet kyberturvavaatimukset tulivat täysimääräisesti voimaan 1. elokuuta 2025. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki internetiin yhdistyvät radiolaitteet – kuten reitittimet, älykkäät kodinkoneet tai mobiiliverkkolaitteet – on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne aiheuta riskiä käyttäjän yksityisyydelle tai verkon turvallisuudelle.

CRA puolestaan tuli voimaan joulukuussa 2024, mutta sen suurimmat velvoitteet tulevat sovellettaviksi vasta joulukuussa 2027. Siihen mennessä valmistajien on oltava valmiita tuottamaan SBOM-dokumentaatiota, ylläpitämään jatkuvaa haavoittuvuusprosessia ja varmistamaan, että kaikki digitaaliset tuotteet täyttävät säädetyt kyberturvallisuusstandardit.

Uuden Clea OS:n avulla SECO pyrkii helpottamaan valmistajien työtä näiden vaatimusten täyttämisessä. Järjestelmä sisältää sisäänrakennetun haavoittuvuuksien hallinnan ja järjestelmällisen tavan julkaista CVE-tietoturvapäivityksiä. Lisäksi Clea OS 2.0 on suunniteltu automatisoimaan SBOM-listojen tuottaminen ja dokumentointi, mikä vähentää manuaalista työtä ja parantaa läpinäkyvyyttä toimitusketjussa. Yhteistyö kyberturvayhtiö Exein’in kanssa tuo järjestelmään myös tekoälypohjaisia, reaaliaikaisia suojausratkaisuja, joiden avulla voidaan tunnistaa laitteiden manipulointia ja estää mahdollisia hyökkäyksiä.

Versio 2.0 on lisäksi ensimmäinen askel kohti Clea OS:n Long-Term Support -mallia. Tämän mallin myötä käyttöjärjestelmä pysyy vakaana ja turvallisena koko tuotteen elinkaaren ajan. Kaikki julkaisut kulkevat läpi jatkuvan integraation ja toimituksen putken (CI/CD), mikä varmistaa, että päivitykset testataan ja dokumentoidaan kattavasti ennen niiden tarjoamista asiakkaille. Tämä antaa valmistajille mahdollisuuden luottaa siihen, että käyttöjärjestelmä kehittyy hallitusti ja läpinäkyvästi.