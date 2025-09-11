Sveitsiläinen teleoperaattori iWay on valinnut Nokian ja Kyndrylin kumppaneikseen uudistamaan ja automatisoimaan datakeskuksensa. Kyseessä on merkittävä sopimus, jossa iWay siirtyy täysin automatisoituun, turvallisempaan ja skaalautuvampaan datakeskusinfrastruktuuriin.
Nokia ja Kyndryl yhdistävät osaamisensa projektissa. Nokia toimittaa Data Center Fabric -ratkaisun ja Event-Driven Automation -alustan, jotka muodostavat verkon teknisen perustan ja mahdollistavat pitkälle viedyn automaation. Kyndryl puolestaan vastaa verkon käyttöönotosta, hallinnasta ja jatkuvasta kehittämisestä, jotta muutos toteutuu luotettavasti ja hallitusti.
Automatisoitu datakeskusverkko tuo iWaylle merkittäviä etuja. Uusien ominaisuuksien käyttöönotto nopeutuu, inhimilliset virheet vähenevät ja verkon hallinta yksinkertaistuu. Näin iWay pystyy reagoimaan ketterämmin asiakkaidensa tarpeisiin ja tarjoamaan entistä vakaampia palveluja sekä kuluttajille että pk-yrityksille.
Tietoturva on uudistuksessa keskeisessä roolissa. Nokian ja Kyndrylin ratkaisu vahvistaa datakeskusten suojausta ja varmistaa, että verkon toiminta on luotettavaa myös kiristyvän sääntelyn ja kasvavien kyberturvariskien keskellä. Tämä antaa iWaylle paremmat edellytykset täyttää sekä paikalliset että kansainväliset vaatimukset.
Ennen käyttöönottoa ratkaisu testattiin onnistuneesti Zürichissä laboratoriokäytössä. Pilottivaiheen pohjalta aloitettiin tuotantoon siirtyminen, jonka ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön 32 leaf-kytkintä ja kaksi spine-kytkintä Nokian EDA-alustan avulla. Toteutusmalli tarjoaa iWaylle mahdollisuuden kasvattaa kapasiteettia vaiheittain tulevaisuuden tarpeiden mukaan.