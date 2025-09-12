Kiinalainen akkuvalmistaja CATL on ottanut jättiharppauksen kohti uutta aikakautta. Yhtiön Naxtra-natriumakku on läpäissyt viranomaisvaatimukset ja on valmis laajamittaiseen käyttöönottoon Aasiassa ja Euroopassa. Akku lupaa puolet nykyisiä kustannuksia edullisemman hinnan, viisinkertaisen käyttöiän sekä luotettavan toiminnan äärimmäisissä sääolosuhteissa.
Naxtra esiteltiin ensimmäistä kertaa CATL:n Super Tech Day -tapahtumassa huhtikuussa. Natriumionitekniikan ansiosta Naxtra vähentää riippuvuutta litiumista ja tarjoaa runsaan ja edullisen raaka-ainelähteen. Akku toimii laajalla lämpötila-alueella -40 … +70 °C, säilyttää 90 prosenttia kapasiteetistaan jopa arktisissa oloissa ja kestää yli 10 000 lataussykliä. Käytännössä tämä tarkoittaa jopa miljoonien kilometrien käyttöikää.
Naxtraa on saatavilla sekä henkilöautojen akkupakettina että 24 V raskaiden ajoneuvojen start/stop-järjestelmissä. Jälkimmäinen tarjoaa yli 8 vuoden käyttöiän ja jopa 61 % pienemmät elinkaarikustannukset perinteisiin lyijyakkujärjestelmiin verrattuna.
CATL:n uudet akkuratkaisut eivät rajoitu Naxtraan. Yhtiön Freevoy Dual-Power -ratkaisu yhdistää eri akkukemioita yhteen pakettiin. Tämä avaa tien sähköautoihin, joissa akkujen ominaisuudet voidaan räätälöidä kuljettajan tarpeiden mukaan – esimerkiksi pidentämään toimintasädettä tai parantamaan kylmänsietoa.
Samalla toisen sukupolven Shenxing-akku on rikkonut pikalatausennätyksiä. Se pystyy lataamaan 800 kilometrin toimintasäteen ja saavuttaa jopa 12C-huippulatausnopeuden, joten täyteen kapasiteettiin akku voidaan ladata jopa vain 5 minuutissa.