Piilaaksolainen Efinix on julkistanut merkittävän laajennuksen Titanium-FPGA-tuoteperheeseensä. Uusi sukupolvi kaksinkertaistaa laitekokojen ja mallien määrän: suurin piiri sisältää nyt jopa kaksi miljoonaa logiikkaelementtiä, ja koko perhe käsittää yhteensä 20 eri mallia. Tuoteperhe perustuu edelleen TSMC:n 16/12 nm -prosessiin ja on suunnattu erityisesti tekoäly- ja edge-sovelluksiin.
Titanium-sarjan keskeinen erottuvuustekijä on sen RISC-V-pohjainen arkkitehtuuri, joka yhdistää FPGA-logiikan ja avoimen prosessori-ytimen yhdeksi joustavaksi kokonaisuudeksi. Efinixin “Quantum”-kudosratkaisu tarjoaa energiatehokkaamman ja kompaktimman toteutuksen kuin perinteinen LUT-pohjainen FPGA-rakenne. Tämä mahdollistaa sekä alhaisemman tehonkulutuksen että paremman kustannustehokkuuden, mikä on erityisen tärkeää sulautetuissa järjestelmissä.
Laajennetun Titanium-perheen piirit tarjoavat myös merkittäviä teknisiä parannuksia. Niihin sisältyvät 64-bittiset RISC-V SoC:t, transceiverit jopa 25,8 Gbps nopeuksilla sekä entistä nopeammat MIPI-liitännät. Näiden ominaisuuksien ansiosta uudet FPGA:t soveltuvat monipuolisesti esimerkiksi teollisuusautomaatioon, robotiikkaan, autoelektroniikkaan ja lääketieteen kannettaviin laitteisiin.
Efinixin mukaan Titanium-FPGA:t ovat jo osoittaneet vahvan asemansa AI-pohjaisessa konenäössä ja muissa älykkäissä järjestelmissä. Yhtiön presidentti Sammy Cheung korosti, että laajennus tukee asiakkaiden tarpeita entistä paremmin AI-vetoisilla markkinoilla ja mahdollistaa reaaliaikaisen datankäsittelyn laajalla sovellusalueella.
Perinteisiin FPGA-piireihin verrattuna Titanium tarjoaa yhdistelmän, joka painottaa energiatehokkuutta, RISC-V-integraatiota ja joustavuutta. Kun kilpailijat nojaavat usein ARM-pohjaisiin SoC-ratkaisuihin ja raskaampaan arkkitehtuuriin, Efinixin lähestymistapa tekee Titaniumista houkuttelevan erityisesti edge-laskennan ja pienitehoisten tekoälysovellusten kentässä.