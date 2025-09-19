Puolalainen teknologiayhtiö Grinn on solminut strategisen kumppanuuden MediaTekin kanssa ja julkaissut ensimmäiset Genio-prosessoreihin perustuvat järjestelmämoduulinsa (SOM). Yhteistyö tuo MediaTekille lisää jalansijaa eurooppalaisilla sulautettujen järjestelmien markkinoilla.
Grinnin uudet GenioSOM-700 ja GenioSOM-510 ovat maailman pienimmät MediaTek Genio -alustalle rakennetut SOM-moduulit. Niiden avulla voidaan toteuttaa vaativia tekoäly- ja IoT-ratkaisuja esimerkiksi konenäön, teollisuusautomaation ja älykotien sovelluksissa. Moduulit tukevat reaaliaikaisia AI-laskentoja sekä korkean laadun video-, näyttö- ja audiokäsittelyä.
Kumppanuus antaa Grinnille etuoikeutetun pääsyn MediaTekin tekniseen tukeen, tuotetiekarttoihin ja toimitusketjun resursseihin. Tämä nopeuttaa uusien asiakaskohtaisten sulautettujen ratkaisujen kehitystä ja tuo MediaTekin prosessorit laajemmin eurooppalaisten laitevalmistajien ulottuville.
Grinnin toimitusjohtaja Robert Otręba korostaa, että valmiiden SOM-moduulien avulla asiakkaat voivat siirtyä prototyypeistä tuotantoon huomattavasti nopeammin. - Yhteistyö MediaTekin kanssa varmistaa, että reunalaskennan tekoälyratkaisut ovat alusta alkaen skaalautuvia ja tuotantovalmiita.
Grinnin GenioSOM-moduulit ja kehitysalusta GenioEVB ovat jo saatavilla. Lisätietoja täällä.