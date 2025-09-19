Puolalainen teknologiayhtiö Grinn on solminut strategisen kumppanuuden MediaTekin kanssa ja julkaissut ensimmäiset Genio-prosessoreihin perustuvat järjestelmämoduulinsa (SOM). Yhteistyö tuo MediaTekille lisää jalansijaa eurooppalaisilla sulautettujen järjestelmien markkinoilla.

Pickering Interfaces tuo ensi viikolla markkinoille laajennetun valikoiman LXI-mikroaaltokytkimiä, jotka yltävät jopa 110 gigahertsin taajuuksiin. Uutuudet esitellään European Microwave Week 2025 -tapahtumassa Utrechtissa ensi viikolla.

STMicroelectronics on tuonut markkinoille SPSA068-tehonhallintapiirin (PMIC), joka on suunniteltu erityisesti autoteollisuuden mikrokontrollerisovelluksiin. Uutuus yhdistää monipuoliset toiminnot kompaktissa 32-nastaisessa QFN-kotelossa (5 × 5 × 1 mm) ja tarjoaa edullisen ratkaisun hintaan noin 1,40 dollaria.

Sveitsiläinen LEMO on julkaissut uuden OPTIMA D -sarjan liittimet, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden vaativissa sovelluksissa. Uusi sarja yhdistää kompaktin rakenteen sotilastason luotettavuuteen, mikä mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan liitettävyyden myös kriittisissä järjestelmissä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on saavuttanut uuden ennätyksen perovskiitti-pii-pohjaisten hybridi- eli tandemaurinkokennojen hyötysuhteessa. Passivoinnin avulla kennot ylsivät 33,1 prosentin hyötysuhteeseen ja 2,01 voltin avoimen piirin jännitteeseen – selkeä parannus aiempiin tuloksiin.

Suomalainen tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen nousi lavalle Black Hat -konferenssissa ja muistutti, että kyberturvallisuus on paradoksaalisessa tilanteessa. - Turvallisuus on parempi kuin koskaan, vaikka se ei siltä tunnu, Hyppönen sanoi todennäköisesti viimeisessä Black Hat keynotessaan.

Nordic Semiconductor on julkistanut uuden nRF54LM20A-järjestelmäpiirin, joka tuo huomattavasti lisää muistia nopeasti kasvaviin langattomiin sovelluksiin. Uusista protokollista sekä Matter että Bluetoothin uusimmat variantit vaativat aiempaa enemmän tallennustilaa.

Rohde & Schwarz laajentaa R&S ZNB3000 -verkkoanalysaattorin taajuusaluetta uusiin huippumalleihin, jotka yltävät aina 54 gigahertsiin asti. Helmikuussa 2025 esitelty ZNB3000 on jo vakiinnuttanut asemansa nopeana ja tarkkana VNA:na, ja nyt sen soveltuvuus laajenee entisestään 5G-, 6G- ja Wi-Fi-ratkaisuihin, tekoälydatalle kriittisiin datakeskusliitäntöihin sekä satelliittiviestinnän Ka- ja V-kaistoille.

Hiiri on keksintönä jo yli 60-vuotias, eikä laitteeseen kovin usein tuoda mullistavia uusia ratkaisuja. Nyt Logitech on esitellyt pelihiiren, joka on luokassaan maailman ensimmäinen. Se antaa pelaajalle haptisen palautteen.

Piilaaksolainen SiTime on julkistanut Titan-resonaattorit, jotka ovat maailman pienimmät ja jopa seitsemän kertaa pienempiä kuin perinteiset kvartsikiteet. Uutuus avaa yhtiölle pääsyn 4 miljardin dollarin arvoiseen resonaattorimarkkinaan ja voi muuttaa perusteellisesti sitä, miten ajoituspiirejä toteutetaan elektroniikassa.

GPS-häirintä ja -huijaus eivät ole enää vain rintama-alueiden ongelma. Baltian viranomaiset ja kansainväliset asiantuntijat varoittavat, että Venäjän maa-asemat ovat nyt niin tehokkaita, että ne pystyvät sekoittamaan signaaleja myös satelliittien kiertoradoilla.

Suomalaisen ohjelmistoalan uudistumista vauhditetaan uudella MAISA-yhteishankkeella, jossa generatiivinen tekoäly nostetaan yksittäisten kehittäjien työpöydältä tiimien, organisaatioiden ja koko yritysten käyttöön. DIMECC Oy:n johtaman hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kotimainen ohjelmistoteollisuus säilyttää kilpailukykynsä nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Nokia uudistaa johtoryhmänsä ja perustaa kaksi uutta organisaatiota: Teknologia ja tekoäly sekä Strategia ja kehitys. Yhtiön mukaan muutosten tarkoituksena on vahvistaa teknologiainnovaatioita, tukea liiketoiminnan kasvua ja keskittyä entistä vahvemmin tekoälyyn, strategiaan ja kehitystyöhön.

Sähkömoottorien ohjauksessa siirrytään IGBT-transistoreista SiC-kytkimiin niiden lukuisten etujen vuoksi. Esimerkiksi AC-moottorin invertterin hyötysuhde voidaan nostaa yli 98 prosenttiin, jolloin rakenteen tiheyttä voidaan lisätä. Kaiken takana ovat piikarbidin pienemmät kytkentähäviöt, korkeampi käyttölämpötila, parempi lämmönjohtavuus ja suurempi kytkentätaajuus, kirjoittaa Toshiba Electronics Europe.

Kehitysosastoilla on kiteytymässä kokonaan uusi rooli, jossa pitää toimia lastenvahtina AI-koodiboteille. Ne tuottavat heikkolaatuista koodia. Silti bottien käyttö kannattaa. Ainakin näin ajattelevat ne kehittäjät, joiden kanssa Techcrunch on puhunut.

Tekoälyprosessoreihin erikoistunut Ambient Scientific on esitellyt uuden GPX10 Pro -järjestelmäpiirin, joka on suunniteltu alusta asti tekoälyn tarpeisiin. Yhtiön mukaan piiri tarjoaa jopa 100-kertaiset parannukset suorituskyvyssä ja energiatehokkuudessa verrattuna perinteisiin 32-bittisiin mikro-ohjaimiin.

Romanian suurin internetin solmupiste InterLAN on ottanut käyttöön Nokian uusimman reititinratkaisun, jonka sydämenä sykkii FP5-prosessori. FP5-suoritinta Nokia kehuu maailman tehokkaimmaksi reititinpiiriksi.

Tekoäly nopeuttaa ja yksinkertaistaa IT-integraatioita. ONEiO hyödyntää Amazonin Bedrockin malleja, joita on koulutettu yhtiön omalla integraatiologiikan kirjastolla. - AI auttaa integraatioiden käyttöönotossa ja virheiden entistä tehokkaammassa hallinnassa tehden molemmista käyttäjäystävällisempää tai täysin automatisoitua, sanoo toimitusjohtaja Juha Berghäll.

Autoalaa seuraavana Autoblogin tuoreiden seurantatietojen mukaan sähköautojen akut kestävät entistä paremmin käyttöä. Vuonna 2025 julkaistu laaja telematiikka- ja OBD-data osoittaa, että keskimääräinen akku menettää kapasiteettiaan noin 1,8 prosenttia vuodessa. Vielä varhaisempien sähköautojen kohdalla kuluminen oli selvästi nopeampaa.

Tänään Helsingissä järjestettävässä ECF25-tapahtumassa (Embedded Conference Finland) kuullaan kattava ohjelman sulautetun tekniikan ajankohtaisista teemoista. Tapahtuman esitykset myös striimataan ECF:n Youtube-kanavalla.