Nortal haluaa vauhdittaa datan ja tekoälyn käyttöönottoa suomalaisyrityksissä

- Asiakkaamme näkevät yhä selvemmin, miten operatiivisen ja analyyttisen datan yhdistäminen sekä vahva dataperusta avaavat tien tekoälyratkaisuille. Se on nyt keskeinen kilpailukykytekijä erityisesti valmistavassa teollisuudessa ja energia-alalla, sanoo Nortalin Suomen uuden data- ja tekoäly-yksikön johtaja Ergin Tuganay.

Globaali liiketoiminnan digitalisaatioon erikoistunut Nortal – jonka pääkonttori on Virossa – perustaa Suomeen uuden dataan ja tekoälyyn keskittyvän liiketoimintayksikön. Tuganay, jolla on pitkä kokemus sekä Suomen että kansainvälisen liiketoiminnan johdosta, vastaa yksikön vetämisestä.

Tuganayn mukaan suomalaisasiakkaiden kysyntä modernille data-alustalle on kasvanut nopeasti. - Näemme selkeän tarpeen pilvipohjaisille ratkaisuille, kuten Microsoft Azurelle, Fabricille ja Databricksille. Reaaliaikainen data ja tekoäly auttavat optimoimaan tuotantoa, parantamaan laatua ja lisäämään turvallisuutta.

Nortalilla on jo vahva pohja ohjelmisto-, data- ja pilviteknologioiden osaamisessa, mutta uusi yksikkö laajentaa toimintaa erityisesti yritystason data- ja tekoälykonsultointiin. - Vahvistamme kyvykkyyttämme muun muassa strategioissa, hallintamalleissa ja AI-lähtöisessä innovaatiotyössä. Samalla otamme käyttöön moderneja AI-työkaluja, kuten copiloteja ja koodausavustajia, jotta myös oma toimituksemme on entistä tehokkaampaa.”

Tuganay korostaa, että osaamisen kasvattaminen edellyttää sekä rekrytointeja että tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa. - Rakennamme Suomessa erityisesti Microsoftin kanssa tehtyä pitkäaikaista yhteistyötä, ja etsimme valikoituja uusia kumppanuuksia operatiivisen datan ja IoT:n alueilla. Samalla koulutamme nykyisiä tiimejämme ja rekrytoimme lisää data- ja AI-osaajia sekä Suomesta että lähialueilta.

Nortal näkee tekoälyn kehityksen etenevän kolmella rintamalla. - Perinteinen AI jatkaa vahvaa rooliaan esimerkiksi energiankulutuksen ennustamisessa, laadun optimoinnissa ja ennakoivassa kunnossapidossa. Generatiivinen AI puolestaan tuo mukanaan yritysagentit, älyhaun ja monitoimijajärjestelmät päätöksenteon tueksi. Kolmas suunta on AI-first delivery – me hyödynnämme AI:ta myös sisäisesti, jotta voimme toimittaa asiakkaille ratkaisuja entistä nopeammin ja vaikuttavammin.

Suomi on Tuganayn mukaan Nortalille strateginen markkina paitsi liiketoiminnallisesti, myös osaamisen näkökulmasta. - Täällä on syvää Microsoft-teknologiaosaamista ja pitkä kokemus teollisuuden digitalisaatiosta. Lisäksi suomalainen insinööritalentti ja innovaatiohenkisyys tekevät Suomesta erinomaisen ympäristön kehittää datan ja tekoälyn ratkaisuja, jotka voidaan skaalata globaalisti.

Nortal on tunnettu Suomessa erityisesti teollisuuden, energian ja julkisen sektorin kumppanina. Uuden yksikön myötä yhtiö tavoittelee entistä laajempaa roolia yritysten digitalisaatiokumppanina. Se haluaa tehdä datasta ja tekoälystä aidosti liiketoimintaa ohjaavan voiman.