Renesas Electronics on esitellyt uudet RA8T2-mikro-ohjaimet, jotka on suunniteltu erityisesti korkean suorituskyvyn moottorinohjaukseen teollisuusautomaation ja robotiikan sovelluksissa.
Uudet RA8T2-piirit perustuvat jopa 1 GHz Arm Cortex-M85 -prosessoriin ja tarjoavat optiona 250 MHz Cortex-M33 -ytimen tietoliikenne- ja tukitoiminnoille. Yhdistelmä mahdollistaa reaaliaikaisen ohjauksen, viestinnän ja muut sovellukset samalla piirillä, mikä vähentää kustannuksia, tehonkulutusta ja piirilevytilaa.
Suorituskyvyn lisäksi RA8T2 tukee nopeita verkkoratkaisuja. Piireissä on kaksi Gigabit Ethernet -liitäntää sekä EtherCAT slave -rajapinta, minkä lisäksi tarjolla on useita muita tiedonsiirtovaihtoehtoja, kuten USB, CAN FD, I3C, SPI ja I2C. Näiden ansiosta RA8T2 soveltuu erityisesti ympäristöihin, joissa tarvitaan jatkuvaa synkronointia ja nopeaa tiedonsiirtoa.
Muistiratkaisuna käytössä on jopa 1 MB nopeaa MRAM-muistia, joka tarjoaa Flash-muisteja paremmat kirjoitusnopeudet ja kestävyyden. Lisäksi piireissä on 2 MB SRAM-muistia, johon sisältyy tiukasti kytkettyjä TCM-muisteja reaaliaikaista prosessointia varten. Tämä yhdistelmä takaa korkean tarkkuuden ja vakauden moottorinohjaussovelluksissa.
Moottorinohjaukseen optimoidut toiminnot tukevat monipuolisia invertterikäyttöjä. PWM-ohjaus yltää jopa 300 megahertsiin, mikä mahdollistaa tehokkaan ja joustavan aaltojen muodostuksen useampivaiheisiin sovelluksiin. ADC-yksiköt tarjoavat 16-bittisen resoluution ja mahdollistavat kolmen vaiheen virtojen samanaikaisen mittauksen ilman lisäkorjausta, mikä parantaa mittaustarkkuutta ja vähentää ohjelmiston kuormaa. Lisäksi piirit sisältävät nopeat turvatoiminnot, kuten välittömän ylivirtasuojauksen laukaisun, mikä parantaa järjestelmien turvallisuutta.
Renesasin RA8T2-piirit ovat tuettuja yhtiön Flexible Software Package (FSP) -ohjelmistolla, joka nopeuttaa kehitystä valmiiden RTOS-, middleware- ja turvallisuusratkaisujen avulla.