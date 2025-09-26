Qualcomm on esitellyt uuden Snapdragon 8 Elite Gen 5 -mobiilialustan, jota yhtiö kuvailee maailman nopeimmaksi järjestelmäpiiriksi. Piiri tuo mukanaan merkittäviä parannuksia suorituskykyyn, energiatehokkuuteen sekä laitteessa tapahtuviin tekoälytoimintoihin.
Uutuus perustuu kolmannen sukupolven Qualcomm Oryon -suorittimeen, jonka suorituskyky on yhtiön mukaan 20 prosenttia aiempaa parempi. Lisäksi uusi Adreno-grafiikka-arkkitehtuuri kasvattaa pelitehoa 23 prosentilla, ja Hexagon NPU tarjoaa 37 prosenttia nopeamman tekoälylaskennan. Qualcomm korostaa, että näiden ansiosta käyttäjät voivat nauttia entistä sulavammasta moniajosta, pitkäkestoisesta pelaamisesta sekä älykkäämmistä sovelluskokemuksista.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 mahdollistaa myös uudenlaisten henkilökohtaisten tekoälyagenttien hyödyntämisen. Ne oppivat käyttäjän tottumuksia suoraan laitteessa ja tarjoavat ennakoivia suosituksia reaaliajassa – yksityisyydestä tinkimättä, sillä tiedot pysyvät puhelimessa. Lisäksi piiri tukee ensimmäisenä mobiilialustana Advanced Professional Video (APV) -koodekkia, mikä mahdollistaa ammattitason videokuvauksen ja laajemmat jälkituotantomahdollisuudet.
Uusi huippupiiri tulee löytymään lähiviikkoina esiteltävistä lippulaivapuhelimista useilta valmistajilta, kuten Samsungilta, Sonylta, Xiaomilta, Oppolta ja OnePlussalta.
OnePlus 15 ensimmäisten joukossa
OnePlus kertoi omassa tiedotteessaan, että sen tuleva lippulaivamalli OnePlus 15 on yksi maailman ensimmäisistä Snapdragon 8 Elite Gen 5:llä varustetuista älypuhelimista. Yhtiön mukaan kyse ei ole vain vuosimallin päivityksestä, vaan merkittävästä loikasta suorituskyvyn, älykkyyden ja muotoilun osalta.
Puhelimessa debytoi myös OnePlussan oma DetailMax Engine -kameraohjelmisto, jonka kerrotaan hyödyntävän kehittyneitä algoritmeja ja Snapdragon-piirin tehoa ammattimaisen selkeiden kuvien tallentamiseen. OnePlussan mukaan uusi huippumalli tarjoaa saumattoman tuottavuuden, vertaansa vailla olevan pelikokemuksen sekä tehokkaan jäähdytyksen, joka pitää laitteen viileänä raskaassakin käytössä.