Kontron tuo korttitietokoneisiinsa uuden tason kyberturvaa yhteistyössä italialaisen Exeinin kanssa. Yhtiöt julkistivat strategisen kumppanuuden, jonka myötä Exeinin kehittämä ajonaikainen suojaus (runtime security) integroidaan KontronOS-käyttöjärjestelmään ja KontronAIShield-työkaluun. Tämä tekee Kontronin laitteista entistä vahvemmin suojattuja kyberuhkia vastaan – suoraan tehdasasennuksesta lähtien.
Ajonaikainen suojaus eroaa perinteisistä turvaratkaisuista siinä, että se ei luota vain ennakolta tunnistettuihin uhkiin tai ohjelmistopäivityksiin. Sen sijaan se seuraa laitteiden käyttäytymistä jatkuvasti reaaliajassa ja tunnistaa poikkeamat normaaleista toiminnoista. Jos esimerkiksi haitallinen prosessi käynnistyy tai ohjelma alkaa toimia epäilyttävästi, suojaus pysäyttää sen välittömästi. Tämä tuo turvaa myös niin sanottuja nollapäivähaavoittuvuuksia ja uusia hyökkäystapoja vastaan.
KontronOS, Kontronin oma Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, tarjoaa jo lähtökohtaisesti vahvistetun turvallisuusalustan. Exeinin teknologia täydentää sitä tuomalla tekoälyyn perustuvan “vartijan”, joka havaitsee uhat lennossa. Yhdistelmä vähentää riskiä, että kriittisiä laitteita joudutaan ottamaan pois käytöstä tietoturvapäivitysten tai hyökkäysten vuoksi.
Uusi ratkaisu koskee Kontronin yli 3 000 asiakasta 20 maassa, ja se on suunnattu erityisesti aloille, joilla jatkuva toimintavarmuus on välttämätöntä – kuten energia, terveydenhuolto, teollisuus, autoala ja kriittinen infrastruktuuri. Kontronin mukaan kyseessä on merkittävä askel kohti laitetason kyberresilienssiä, joka turvaa koko järjestelmän reunalta pilveen saakka.
Kumppanuus vastaa myös kiristyviin sääntelyvaatimuksiin. Euroopassa voimaan tullut RED 3.3 -direktiivi sekä vuoden 2026 syyskuussa astuva EU:n Cyber Resilience Act asettavat valmistajille entistä tiukemmat velvoitteet haavoittuvuuksien hallinnasta ja raportoinnista. Exeinin runtime-suojaus auttaa Kontronin asiakkaita täyttämään nämä vaatimukset ilman raskaita lisätoimenpiteitä.
Sekä Kontron että Exein näkevät yhteistyön virstanpylväänä Euroopan kyberturvallisuusympäristölle. Yhdistämällä Kontronin teollisuus- ja sulautettujen järjestelmien osaamisen Exeinin ajonaikaiseen laitesuojaukseen syntyy ratkaisu, joka vahvistaa Euroopan asemaa globaalina edelläkävijänä turvallisen, verkottuneen tulevaisuuden rakentamisessa.