RISC-V voi nyt ohjata auton jarruja ja ohjausta

Eurooppalainen RISC-V-prosessoreihin erikoistunut Codasip on saanut merkittävän tunnustuksen: sen L739-prosessori on TÜV SÜD:n sertifioima ASIL-D-turvallisuustasolle. Tämä tarkoittaa, että avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuva suoritin voidaan nyt asentaa autoihin kaikkein kriittisimpiin toimintoihin – esimerkiksi jarrujen, ohjauksen tai törmäykseneston hallintaan.

Uutinen on tärkeä sekä autoteollisuudelle että RISC-V:n kasvulle, sillä aiemmin tällaiset tehtävät olivat vain harvojen, suljettujen teknologioiden vastuulla. Mutta mitä ASIL-D oikeastaan tarkoittaa? ASIL tulee sanoista Automotive Safety Integrity Level, ja se on ISO 26262 -standardin mukainen luokitus, jolla arvioidaan auton sähköisten ja elektronisten järjestelmien turvallisuutta. Luokkia on neljä, A:sta D:hen, ja D on korkein. ASIL-D:hen pääseminen edellyttää, että laite kestää virheitä ja estää tilanteet, joissa pienikin vika voisi johtaa hengenvaaralliseen onnettomuuteen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ASIL-D-järjestelmissä vikatilanteet täytyy havaita ja hallita lähes varmasti. Esimerkiksi jarrujen ohjauksessa ei ole varaa siihen, että prosessori kaatuu kesken kriittisen tilanteen. Sertifioidut ratkaisut käyttävät moninkertaisia varmistuksia, kuten virheenkorjaavia muistimekanismeja ja jopa kahta rinnakkaista prosessoriydintä, jotka tarkistavat toistensa toimintaa.

Codasipin L739-prosessori on suunniteltu juuri tällaisiin olosuhteisiin. Se tukee niin sanottua lockstep-tekniikkaa, jossa kaksi ydintä toimii yhtä aikaa ja varmistaa toistensa tulokset. Lisäksi se on kehitetty menetelmillä, jotka on erikseen auditoitu turvallisuus- ja kyberturvastandardien mukaisiksi. Tämä antaa autonvalmistajille luottamusta siihen, että RISC-V-prosessoria voi käyttää myös järjestelmissä, joissa epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.

RISC-V:n nousu turvallisuuskriittisiin sovelluksiin on iso askel kohti avoimempaa ja joustavampaa teknologiaa autoteollisuudessa. Se mahdollistaa sen, että autonvalmistajat voivat muokata prosessoreita omiin tarpeisiinsa ja silti saavuttaa tiukimmat kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Käytännössä tämä voi tulevaisuudessa tarkoittaa autoja, joissa avoimeen arkkitehtuuriin perustuva prosessori valvoo jarruja, ohjausta ja muita henkeä turvaavia toimintoja – eli sitä, mitä vielä eilen pidettiin mahdottomana.