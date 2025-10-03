Austinilainen Silicon Labs on julkistanut uuden Series 3 -alustan ensimmäiset piirisarjat, SiMG301 ja SiBG301, jotka ovat maailman ensimmäiset PSA Level 4 -sertifioidut IoT-piirit. Sertifiointi on korkein PSA Certified -ohjelmassa tunnustettu tietoturvan taso ja todentaa laitteiden kestävän kehittyneimpiä fyysisiä hyökkäyksiä vastaan, kuten laserhäirintää, sivukanava-analyysiä ja jännitemanipulaatiota.
Series 3 Secure Vault tarjoaa laitevalmistajille perustan pitkäikäisille ja turvallisille IoT-ratkaisuille. Sertifiointi tukee myös uusien globaalien säädösten, kuten EU:n RED- ja CRA-direktiivien sekä Yhdysvaltain Cyber Trust Mark -ohjelman, noudattamista.
- PSA Level 4 -sertifiointi nostaa IoT-turvallisuuden aivan uudelle tasolle. Asiakkaamme saavat ensimmäistä kertaa markkinoille SoC-piirit, joiden suojaus vastaa tulevien säädösten tiukimpia vaatimuksia, sanoo Ross Sabolcik, Silicon Labsin IoT-tuotteiden johtaja.
Samalla uudet SiMG301- ja SiBG301-piirit tuovat merkittävää suorituskykyä, moniydinsarkkitehtuurin ja laajat liitettävyysominaisuudet. Erityisesti SiMG301 on yksi ensimmäisistä laitteista, jotka kuuluvat Connectivity Standards Alliancen uuteen Matter Compliant Platform Certification -ohjelmaan, mikä nopeuttaa sertifioituja älykotituotteita markkinoille.