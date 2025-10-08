TechDays 2025 – tule kuulemaan, miten tekoäly tehostaa instrumentointia

Tekoäly on tullut testauksen ja mittaamisen maailmaan jäädäkseen – ja se muuttaa koko kentän toimintatapaa. CN Roodin TechDays 2025 -tapahtuma 18. marraskuuta tarjoaa tuoreimman katsauksen siihen, miten NI:n teknologiat ja uudet tekoälyratkaisut vievät instrumentoinnin uudelle aikakaudelle.

Tapahtuman avaa William Baars, NI:n tiimipäällikkö, joka esittelee uusimmat päivitykset NI:n ohjelmistoihin ja laitteistoihin. Heti perään Alex Floor, NI:n Sales Country Manager, kertoo, miten tekoäly ja älykkäät testijärjestelmät mullistavat tehokkuuden – ja miksi tekoälyn rooli on nyt ratkaiseva tuotantonopeuden ja laadun kannalta.

Keskiössä on NI:n oma tekoälyavustin Nigel, joka on suunniteltu erityisesti mittauksen ja testauksen ammattilaisille. Nigel on jo integroitu LabVIEW’n ja TestStandin vuoden 2025 kolmannen kvartaalin versioihin, ja sen avulla käyttäjät voivat kysyä neuvoja, selityksiä ja jopa aloittaa uuden projektin luonnin suoraan työkaluista.

Nigel ei ole vain kyselybotti – se on mittausalan asiantuntija tekoälyn muodossa. Se osaa selittää koodeja, auttaa testiasetusten ymmärtämisessä ja ehdottaa ratkaisuja mittausdatan analysointiin. Tulevaisuudessa Nigel ei ainoastaan avusta, vaan myös generoi koodia ja orkestroi testityönkulkuja itsenäisesti.

NI:n visio on selkeä: Nigel laajenee vähitellen kaikkiin NI:n tuotteisiin. Seuraava askel on sen integrointi SystemLinkiin, jossa tekoäly pääsee hyödyntämään laajempaa datankeruuta ja resurssienhallintaa. Kun Nigel on osa SystemLinkiä, se voi tunnistaa mittausanomaliat, ehdottaa käytettävissä olevia instrumentteja ja optimoida testien kattavuutta reaaliajassa.

Tekoäly ei kuitenkaan korvaa suunnittelijaa – se tukee häntä. NI painottaa, että luotamme edelleen ihmiseen, joka tietää, mikä on hyvää koodia ja toimivaa mittausta. Nigel toimii suunnittelijan rinnalla, ei hänen puolestaan. Se on suunniteltu vahvistamaan asiantuntijan päätöksentekoa, ei korvaamaan sitä.

NI:n pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä käyttäjän määrittämästä työnkulusta kohti AI-orkestroituja prosesseja, joissa tekoäly osaa ennakoida, optimoida ja estää virheitä ennen kuin ne syntyvät. Tämä on NI:n vastaus testauksen alati kasvavaan monimutkaisuuteen – ja ainoa keino säilyttää tuottavuuden kasvu.

Tulevaisuudessa tekoäly ei pelkästään auta kehityksessä, vaan se toimii myös laadunvalvonnan ja tuotannon tukena. NI uskoo, että tekoälyllä voidaan lopulta poistaa virheet tuotannosta kokonaan, koska se tunnistaa poikkeamat ja syy-seuraussuhteet nopeammin kuin ihminen.

Tapahtuma järjestetään Scandic Helsinki Aviacongressissa Vantaalla. Lisätietoja täältä.