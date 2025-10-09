Elektroniikkaharrastajien ja prototyyppikehittäjien suosikki Arduino on ottanut ison teknisen loikan. Yhtiö on julkistanut uuden Arduino UNO Q -kortin, joka on ensimmäinen UNO-sarjan laite, jossa voi ajaa Linux-käyttöjärjestelmää.
Uusi UNO Q perustuu Qualcommin Dragonwing QRB2210 -prosessoriin, joka tuo mukanaan neliytimisen suorittimen, grafiikka- ja tekoälykiihdytyksen sekä tuen kameralle, äänelle ja näytölle. Kortilla on niin sanottu dual brain -rakenne: Linuxia pyörittävän prosessorin rinnalla toimii STM32U585-mikro-ohjain, joka huolehtii reaaliaikaisesta ohjausesta.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että sama kortti soveltuu sekä perinteiseen Arduino-ohjelmointiin että vaativampiin sulautettuihin sovelluksiin, kuten tekoälyyn, kuvantunnistukseen ja äänenkäsittelyyn. UNO Q ajaa täyttä Debian Linuxia, mikä tekee siitä aivan uudenlaisen työkalun sekä harrastajille että ammattilaisille.
Samalla Arduino esitteli myös uuden Arduino App Lab -kehitysympäristön, joka yhdistää ohjelmoinnin eri tasot – mikrokontrollerit, Linuxin, Pythonin ja tekoälysovellukset – yhdeksi kokonaisuudeksi.
UNO Q on jo tilattavissa virallisesta Arduino Storesta sekä jälleenmyyjiltä kuten RS Components, DigiKey, Mouser ja Macfos.
Qualcommin omistukseen
Samassa yhteydessä Arduino ilmoitti liittyvänsä Qualcomm Technologiesin perheeseen. Kaupan myötä Qualcomm saa haltuunsa Arduinon osaamisen ja yhteisön, kun taas Arduino saa käyttöönsä Qualcommin tuotekehitysresurssit ja laajennetun ekosysteemin.
Arduinon toimitusjohtaja Fabio Violante korostaa, että yhteistyö mahdollistaa uudenlaisen kasvun ja tekee tekoälykehityksestä entistä saavutettavampaa. Qualcommin edustajan Nakul Duggalin mukaan yhdistyminen avaa kehittäjille maailmanlaajuisesti uusia mahdollisuuksia rakentaa älykkäitä ratkaisuja aiempaa tehokkaammin.