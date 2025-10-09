Seuraavat Android-huippumallit tallentavat dataa selvästi iPhonea nopeammin

Android-puhelimien sisäisen tallennuksen nopeus on ottamassa suurimman harppauksensa vuosiin. JEDECin juuri julkistaman tiedotteen mukaan uusi Universal Flash Storage 5.0 -standardi on viimeistelyvaiheessa, ja sen odotetaan ilmestyvän vuoden 2026 puolella ensimmäisiin Android-huippumalleihin. UFS 5.0 on suunniteltu erityisesti tekoälyä, mobiililaskentaa ja reunalaitteita varten, mutta sen vaikutus näkyy suoraan myös kuluttajapuhelimissa.

Teknisesti uusi väylä lähes kaksinkertaistaa tiedonsiirtonopeuden edeltäjäänsä UFS 4.0:aan verrattuna. Tämä on mahdollista uuden MIPI M-PHY 6.0 -liitännän ja UniPro 3.0 -protokollan ansiosta, jotka tuovat käyttöön High-Speed Gear 6 -tilan. Väylän kaistanleveys nousee 23,2:sta 46,6 gigabittiin sekunnissa per linja, ja kahdella linjalla saavutetaan jopa 10,8 gigatavun sekuntinopeus. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa noin 8–9 gigatavun luku- ja 4–5 gigatavun kirjoitusnopeuksia, kun nykyinen UFS 4.0 jää noin puoleen tästä.

Vertailun vuoksi Applen iPhone 15 Pro -mallien NVMe-pohjainen tallennusratkaisu, joka käyttää PCIe 4.0 x2 -liitäntää, yltää noin 3,5–5 gigatavuun sekunnissa lukunopeuksissa ja 2,5–3 gigatavuun sekunnissa kirjoituksessa. Se on ollut tähän asti mobiililaitteiden nopein flash-tallennusratkaisu, mutta UFS 5.0 vie Androidin ensimmäistä kertaa raaka-nopeuksissa ohi. Android-puhelimissa ero voi näkyä erityisesti suurten datamäärien käsittelyssä ja tekoälyyn liittyvissä tehtävissä, joissa mallit ja aineistot ladataan suoraan sisäisestä muistista laskentayksikölle.

Nopeampi tallennus parantaa myös kameran toimintaa. UFS 5.0 mahdollistaa entistä suurempien kuvapuskureiden ja korkearesoluutioisten videovirtojen käsittelyn ilman viiveitä, mikä tukee esimerkiksi 8K-kuvausta ja monikameratallennusta. Lisäksi uusi standardi tuo parannuksia signaalin eheyteen ja virtalähteen erotteluun, mikä vähentää kohinaa ja lisää järjestelmän luotettavuutta korkeissa siirtonopeuksissa.

Applen etuna säilyy toistaiseksi matalampi I/O-latenssi ja iOS:n vahva ohjelmisto-optimointi. Vaikka UFS 5.0:n kaista on suurempi, sovellusten avaus ja käyttöjärjestelmän reagointi voivat edelleen olla iPhonessa yhtä nopeita tai jopa nopeampia, sillä iOS hyödyntää NVMe:n komentorakennetta ja välimuisteja tehokkaasti. Android-puolella ero näkyy lähinnä silloin, kun dataa siirretään paljon – kuten tekoälylaskennassa, pelien latauksessa tai korkealaatuisen median käsittelyssä.

JEDECin mukaan UFS 5.0 säilyttää yhteensopivuuden UFS 4.x -laitteistojen kanssa, joten valmistajat voivat ottaa uuden standardin käyttöön ilman suuria muutoksia arkkitehtuuriin. Ensimmäiset sitä tukevat järjestelmäpiirit, kuten Snapdragon 8 Gen 5 ja MediaTek Dimensity 9400, odotetaan julkaistavan vuonna 2026. Kun nämä piirisarjat ja UFS 5.0 -muistit yhdistyvät, seuraavat Android-huippumallit voivat tallentaa ja käsitellä dataa nopeammin kuin yksikään iPhone tähän mennessä – ja asettavat uuden mittapuun mobiilitallennuksen suorituskyvylle.