OnePlus ottaa pitkään aikaan isoimman askeleen käyttöliittymässä

OnePlus on esitellyt uuden OxygenOS 16 -käyttöliittymänsä, jota voidaan pitää merkittävimpänä ohjelmistouudistuksena vuosiin. Päivitys tuo mukanaan Android 16 -pohjan lisäksi laajan paketin tekoälyominaisuuksia, uuden visuaalisen ilmeen sekä entistä tiiviimmän yhteyden eri laitteiden ja alustojen välille. Ensimmäisenä käyttöjärjestelmä nähdään tulevassa OnePlus 15 -mallissa, ja avoin betaversio käynnistyy 17. lokakuuta.

OxygenOS 16 jatkaa viime vuoden OOS 15:n linjaa, jossa OnePlus keskittyi koodipohjan tiivistämiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Nyt yhtiö kertoo, että koodirakenne pysyy pitkälti samankokoisena, mutta tekoäly on noussut ohjelmistokehityksen keskiöön.

- OOS16:n koodipohja on samanlainen kuin OOS15:ssä – laajoja muutoksia ei tarvittu. Järjestelmän resurssien hallinta ei ole tämän version ydinfokus, yhtiö kommentoi niukasti.

Uudistuksen ytimessä on Plus Mind, OnePlussan uusi tekoälyjärjestelmä, joka oppii käyttäjän tottumuksia ja järjestää sisältöjä automaattisesti. Mind Space -toiminto toimii keskitettynä muistikirjana, johon tallentuvat muistiinpanot, kuvakaappaukset ja linkit. Käyttäjä voi käynnistää Plus Mindin erillisellä painikkeella tai nopealla kolmen sormen pyyhkäisyllä, minkä jälkeen tekoäly tunnistaa sisällön kontekstin ja ehdottaa jatkotoimia, kuten tapahtuman lisäämistä kalenteriin.

OnePlus hyödyntää myös Googlen ekosysteemiä entistä syvemmin. Mind Space on nyt suoraan yhteydessä Google Geminiin, joka voi hakea tietoa käyttäjän tallentamasta sisällöstä ja tarjota näin kontekstitietoista apua. Esimerkiksi sisustussuunnitelmaa laatiessa Gemini voi hyödyntää Mind Spaceen tallennettuja kuvia ja muistiinpanoja ideoidakseen valmiin suunnitelman.

Tekoälyn työkalupakki

Uudessa AI Toolkitissä korostuu käytännöllisyys. AI Writer auttaa sisällöntuotannossa luomalla ajatuskarttoja, kaavioita ja tekstiluonnoksia, ja AI Scan muuntaa puhelimen kameran älykkääksi skanneriksi, joka korjaa perspektiivin ja tallentaa asiakirjat PDF-muotoon. Lisäksi AI Recorder pystyy litteroimaan puhetta reaaliajassa ja tuottamaan tiivistelmiä äänitiedostoista – hyödyllinen ominaisuus etenkin kokousmuistioihin ja haastatteluihin.

Kuvauspuolella tekoäly tuo uusia työkaluja luovaan ilmaisuun. AI Portrait Glow parantaa muotokuvien valaistusta, kun taas AI Perfect Shot optimoi kuvat automaattisesti valaistuksen ja liikkeen perusteella. Kokeelliset ominaisuudet löytyvät AI PlayLabista, jossa voi esimerkiksi muuntaa tekstin kuvaksi (YumSee) tai lisätä liikettä ryhmäkuviin (Party Up).

Tekoälyn rinnalla OnePlus panostaa edelleen nopeuteen ja sulavuuteen, josta brändi on tunnettu. Uusi Parallel Processing 2.0 mahdollistaa sovellusten animaatioiden ja siirtymien suorittamisen rinnakkain, mikä tekee käyttökokemuksesta entistä pehmeämmän. Lisäksi uusi Flow Motion -kehys tekee sovellusten avautumisesta luonnollisemman: sisältö laajenee näytöllä juuri siitä kohdasta, josta käyttäjä napauttaa.

OxygenOS 16 laajentaa OnePlussan ekosysteemin rajoja. Uusi Cross-Device Connectivity -valikko kokoaa yhteen kaikki laitteiden väliset toiminnot, kuten tiedostojen ja leikepöydän jakamisen sekä näytön peilaamisen. Yhtiö tuo myös odottamattoman lisän: Apple Watch -integraation, jolla voi ohjata puhelimen kameraa tai jakaa terveysdataa OHealth Connect -sovelluksen kautta.

Käyttöliittymä on saanut hienovaraisen mutta modernin päivityksen. Flux Theme 2.0 lisää dynaamisuutta lukitusnäyttöön ja taustakuviin, ja Liquid Glass -tyyliset läpikuultavat painikkeet luovat aiempaa kevyemmän ilmeen. Myös pikavalikko on uudistunut – sen osia voi nyt mukauttaa laajemmin, ja värimaailma voi seurata järjestelmäteemaa tai hyödyntää moniväristä “vibrant”-asetusta.

Pilvessä toimivaa tietoturvaa

OnePlus korostaa myös tietoturvaa. Private Computing Cloud toimii eräänlaisena turvasuojana, joka käsittelee tekoälytoimintojen dataa pilvessä mutta säilyttää käyttäjän yksityisyyden. Prosessointi on jaettu GPU- ja CPU-tasolla, ja yhteydet suojataan laitteen Trusted Execution Environment -ratkaisulla.

OxygenOS 16 julkaistaan ensin OnePlus 15 -puhelimen mukana, minkä jälkeen se laajenee vaiheittain vanhempiin malleihin. Aikataulua ei ole vielä vahvistettu, mutta päivitykset saapuvat tuttuun tapaan ensin uusimpiin ja lippulaivatason laitteisiin.