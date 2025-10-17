MIPS, joka nykyään on osa GlobalFoundriesia, on julkistanut uuden MIPS I8500 -prosessorin, joka on suunniteltu erityisesti tapahtumapohjaiseen laskentaan tekoälyn aikakaudella. Uutuus edustaa kolmannen sukupolven nelisäikeistä per ydin -arkkitehtuuria, joka perustuu avoimeen RISC-V-käskykantaan.
- Kun tekoäly siirtyy datakeskuksista fyysiseen maailmaan, järjestelmiltä vaaditaan reaaliaikaista, determinististä datanhallintaa, johon perinteiset suorittimet eivät enää taivu. I8500 tuo MIPS:n todistetun dataliikennearkkitehtuurin avoimen RISC-V-aikakauden ytimeen – tarjoten suorituskykyä, energiatehokkuutta ja suunnitteluvapautta uuden sukupolven fyysisen tekoälyn ratkaisuihin, hehkuttaa MIPS:n toimitusjohtaja Sameer Wasson.
MIPS I8500:n arkkitehtuuri on suunniteltu deterministiseksi ja skaalautuvaksi. Jokaisessa ytimessä on neljä säiettä, ja jopa kuusi ydintä voidaan yhdistää klustereiksi – yhteensä jopa 1536 rinnakkaista säiettä. Tämä mahdollistaa monisäikeisen datavirran käsittelyn äärimmäisen matalalla viiveellä.
Prosessori tukee sekä Linux- että reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä, ja sen RVA23-yhteensopivuus varmistaa laajan ohjelmistotuettavuuden. Lisäksi integroitu tietoturva ja ohjelmoitava pipeline tarjoavat alustan, jossa datapaketit, sensorit ja tekoälykiihdyttimet voivat kommunikoida älykkäästi ja turvallisesti.
Käyttökohteita uutuudella ovat verkko- ja tietoliikenne, teollinen automaatio ja IoT, autoteollisuus ja ADAS-järjestelmät, sekä tallennus ja tiedonsiirto. MIPS:n ja GlobalFoundriesin yhteistyö tekee I8500-alustasta poikkeuksellisen uskottavan vaihtoehdon teollisuuden, auto- ja tietoliikennesovellusten kehittäjille. MIPS:n Atlas Explorer -ympäristö mahdollistaa ohjelmisto- ja laitteistokehityksen rinnakkaisesti – ennen fyysistä piisirua.