Saksalainen Infineon Technologies on esitellyt uuden sukupolven 60 gigahertsin tutkapiirin, joka on suunniteltu erityisesti vähävirtaisiin IoT-sovelluksiin. Yhtiön XENSIV BGT60CUTR13AIP perustuu CMOS-tekniikkaan ja tarjoaa erittäin kompaktin, energiaa säästävän ja helposti integroitavan ratkaisun älylaitteisiin.
Uusi piiri on varustettu omalla prosessorilla ja laitteistokiihdyttimellä, mikä mahdollistaa datan käsittelyn suoraan piirillä ja vähentää pääprosessorin kuormitusta. Tämä tekee järjestelmistä pienempiä, kustannustehokkaampia ja energiatehokkaampia.
Infineonin mukaan uusi tutka on suunniteltu erityisesti tekoälyn tarpeisiin – eli antureihin, jotka tuovat laitteisiin ympäristöä ymmärtävää älykkyyttä. Piiri mahdollistaa erittäin tarkan läsnäolon ja liikkeen tunnistuksen jopa 20 metrin etäisyydeltä. Antennin sisäinen AIP-rakenne tarjoaa laajan, jopa 150 asteen näkökentän, mikä tekee siitä sopivan esimerkiksi älykameroihin, televisioihin, lämpötilansäätimiin ja kodin automaatioratkaisuihin.
Tutkateknologian etu IoT:ssa on sen kyky havaita ihmisten ja esineiden liike luotettavasti kaikissa valaistusolosuhteissa – myös pimeässä, sumussa tai verhon takana. Toisin kuin kamerat, tutka ei tallenna kuvaa, joten se tarjoaa luonnostaan paremman yksityisyydensuojan. Lisäksi Infineonin uusi piiri pystyy toimimaan itsenäisesti ultra-low power -tilassa ja herättämään laitteen vain, kun liikettä havaitaan. Tämä pidentää akunkestoa ja tekee teknologiasta ihanteellisen paristokäyttöisiin laitteisiin.
Tutkan tuottama data on myös huomattavasti rikkaampaa kuin perinteisillä liiketunnistimilla. Sen avulla voidaan mitata paitsi liikettä, myös etäisyyttä, nopeutta, suuntaa ja jopa elintoimintoja, kuten hengitystä. Näiden tietojen avulla älylaitteet voivat oppia reagoimaan luonnollisemmin ympäristöönsä – esimerkiksi säätämään lämpötilaa, sytyttämään valot tai kytkemään näytön päälle vain silloin, kun joku on paikalla.
Infineonin uutuus on parhaillaan näytejakelussa, ja sen kaupallinen saatavuus alkaa vuoden 2026 alkupuolella. Yhtiö tarjoaa piirin rinnalle kehityspaketin, ohjelmistokirjastot ja FCC-sertifioidun referenssimoduulin, joiden avulla valmistajat voivat tuoda tutkapohjaisia IoT-laitteita markkinoille nopeammin.
