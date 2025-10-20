DDR5-muistien vauhti kiihtyy jälleen. Standardointijärjestö JEDEC on julkaissut uusimman version DDR5-muistien Serial Presence Detect (SPD) -standardista, joka nyt virallisesti tukee jopa DDR5-9200 nopeuksia. Päivitys, nimeltään JESD400-5D versio 1.4, heijastaa DDR5-teknologian nopeaa kypsymistä ja laajenemista uusiin laiteformaatteihin.
Uusi versio lisää tuen SOCAMM2-muistimoduuleille (Small Outline Compression Attached Memory Module), laajentaa virheloggaamista MRDIMM-ratkaisuille (Multiplexed Rank DIMM), ja ennen kaikkea avaa oven ennätysnopeille muistinopeuksille, jotka aiemmin olivat vain ylikellottajien saavutettavissa.
DDR5-muistin kehitys on ollut viime vuosina poikkeuksellisen nopeaa. Ensimmäinen SPD-standardi, JESD400-5A, julkaistiin vuonna 2020 ja määritteli DDR5:n lähtönopeudeksi 4800–5600 megatransferiä sekunnissa. Tämä merkitsi jo tuolloin huomattavaa parannusta DDR4-sukupolveen verrattuna.
Vuonna 2022 julkaistu JESD400-5B nosti virallisen maksiminopeuden 6400 MT/s tasolle ja toi mukanaan parannuksia virranhallintaan ja moduulien tietorakenteisiin. Vuotta myöhemmin, 2023, päivitysversio -5C laajensi standardia kattamaan myös SO-DIMM- ja palvelinmoduuleita, samalla kun nopeudet kasvoivat 7200 MT/s luokkaan. Nyt, vuoden 2025 -5D v1.4 -päivitys vie DDR5:n jopa 9200 MT/s nopeuksiin, samalla kun moduulivalikoima laajenee SOCAMM2- ja MRDIMM-formaatteihin.
DDR5:n kehitys jatkuu vielä ainakin muutaman vuoden, sillä valmistajat saavat standardin myötä lisää pelivaraa nopeuksien ja kapasiteettien kasvattamiseen ennen siirtymistä seuraavaan sukupolveen, DDR6:een.