STMicroelectronics on julkaissut uuden sukupolven 5 megapikselin kuvakennoja, jotka on suunniteltu erityisesti teollisuusautomaation, turvallisuusjärjestelmien ja älykaupan tarpeisiin. Uudet BrightSense-sarjan kennot (VD1943, VB1943, VD5943 ja VB5943) yhdistävät suuren nopeuden, pienen kohinan ja tarkan yksityiskohtien toiston samaan siruun.

Gallium-nitriditeknologia (GaN) on ottamassa historiallisen harppauksen korkeajännitealueelle ja haastaa ensi kertaa piikarbidin (SiC) asemat tehoelektroniikan raskaimmassa sarjassa. Power Integrationsin tuore julkaisu esittelee maailman ensimmäiset 1250 V ja 1700 V PowiGaN-kytkimet, jotka on suunniteltu NVIDIAn 800 voltin DC-arkkitehtuuriin seuraavan sukupolven tekoälydatakeskuksissa.

Suomella on parhaat valmiudet toimia Pohjoismaiden ensimmäisen fuusioreaktorin sijoituspaikkana, selviää VTT:n tuoreesta tutkimuksesta. Raportin mukaan Suomen kehittynyt sääntely-ympäristö ja aktiivinen ydinenergialain uudistus tekevät maasta houkuttelevimman vaihtoehdon fuusioenergian pilottihankkeelle.

DDR5-muistien vauhti kiihtyy jälleen. Standardointijärjestö JEDEC on julkaissut uusimman version DDR5-muistien Serial Presence Detect (SPD) -standardista, joka nyt virallisesti tukee jopa DDR5-9200 nopeuksia. Päivitys, nimeltään JESD400-5D versio 1.4, heijastaa DDR5-teknologian nopeaa kypsymistä ja laajenemista uusiin laiteformaatteihin.

Yhä useampi viettää suuren osan arjestaan verkossa – töissä, kotona ja vapaa-ajalla. Silti harva tulee pohtineeksi, miten yhteystapa vaikuttaa tietoturvaan. Teknologiasivusto CyberGuy:n asiantuntija Kurt Knutsson nostaa esiin kysymyksen, joka mietityttää monia: onko turvallisempaa käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä vai kytkeä tietokone perinteisesti Ethernet-kaapelilla suoraan reitittimeen?

Microsoftin tuore Digital Defense -raportti paljastaa, että valtaosa kyberhyökkäyksistä on nykyään taloudellisesti motivoituneita. Tutkimus kattaa heinäkuun 2024 ja kesäkuun 2025 välisen ajan, ja sen mukaan jopa 80 prosentissa analysoiduista tapauksista hyökkäyksen tavoitteena oli tietojen anastaminen. Useimmiten tarkoituksena oli suora taloudellinen hyöty, kun taas perinteisen vakoilun osuus jäi vain neljään prosenttiin.

Japanilainen Toyota aikoo olla ensimmäinen autonvalmistaja, joka tuo markkinoille täyssähköauton, jossa käytetään kiinteää elektrolyyttiä hyödyntävää akkua eli niin sanottua all-solid-state -akkua. Yhtiö tavoittelee uuden sukupolven akkuteknologian käytännön kaupallista käyttöönottoa vuosina 2027-2028.

Merkittävät puolijohdevalmistajat tekevät rohkeita investointeja tehopuolijohteisiin ja niiden valmistusprosesseihin tarjotakseen erinomaisia tehokomponentteja elektroniikan kehittämiseksi seuraavan vuosisadan yhä moninaisempiin tarpeisiin. Toshiba on ‘Excellence in Power’ -konseptillaan yksi kehityksen kärkinimistä.

Saksalainen Infineon Technologies on esitellyt uuden sukupolven 60 gigahertsin tutkapiirin, joka on suunniteltu erityisesti vähävirtaisiin IoT-sovelluksiin. Yhtiön XENSIV BGT60CUTR13AIP perustuu CMOS-tekniikkaan ja tarjoaa erittäin kompaktin, energiaa säästävän ja helposti integroitavan ratkaisun älylaitteisiin.

ASUS on tuomassa tekoälykehityksen uudelle tasolle julkistamalla Ascent GX10 -nimisen henkilökohtaisen AI-superkoneen. Tämä kompaktin kokoinen, mutta massiivisen suorituskyvyn omaava laite perustuu Nvidian uuteen GB10 Grace Blackwell Superchippiin, joka tarjoaa jopa 1 petaflopin laskentatehon suoraan työpöydälle.

MIPS, joka nykyään on osa GlobalFoundriesia, on julkistanut uuden MIPS I8500 -prosessorin, joka on suunniteltu erityisesti tapahtumapohjaiseen laskentaan tekoälyn aikakaudella. Uutuus edustaa kolmannen sukupolven nelisäikeistä per ydin -arkkitehtuuria, joka perustuu avoimeen RISC-V-käskykantaan.

OnePlus on esitellyt uuden OxygenOS 16 -käyttöliittymänsä, jota voidaan pitää merkittävimpänä ohjelmistouudistuksena vuosiin. Päivitys tuo mukanaan Android 16 -pohjan lisäksi laajan paketin tekoälyominaisuuksia, uuden visuaalisen ilmeen sekä entistä tiiviimmän yhteyden eri laitteiden ja alustojen välille. Ensimmäisenä käyttöjärjestelmä nähdään tulevassa OnePlus 15 -mallissa, ja avoin betaversio käynnistyy 17. lokakuuta.

Tutkijat Max Planck -instituutista ja Oxfordin yliopistosta ovat onnistuneet ohjaamaan täysin uudenlaista materiaaliluokkaa, niin kutsuttuja ferroaksiaalisia materiaaleja, ultranopeilla valopulsseilla. Löytö voi avata tien täysin uuden sukupolven tietovarastointiin – nopeampiin, vakaampiin ja energiatehokkaampiin haihtumattomiin muisteihin.

Helvar tuo markkinoille uuden DALI-2 Imagine 945 Multi-Master -reitittimen, joka laajentaa yrityksen valaistuksenohjausratkaisut entistä laajempiin ja monipuolisempiin projekteihin. Uutuus tekee DALI-2-teknologiasta saatavilla olevan kaiken kokoisiin hankkeisiin, pienistä rakennuspäivityksistä suuriin kampuksiin.

Vaikka Wi-Fi 7 on vasta tulossa laajemmin markkinoille, alan kärkiyritykset ja IEEE ovat jo siirtäneet katseensa seuraavaan kehitysaskeleeseen: Wi-Fi 7 Advanced. Tämä uusi vaihe lupaa hienosäätää nykyistä standardia entistä älykkäämmäksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi – ja samalla valmistaa tietä tulevalle Wi-Fi 8:lle.

Inhimilliset erehdykset muodostavat edelleen merkittävimmän uhan yritysten tietoturvalle, selviää operatiivisen kyberturvallisuuden johtavan toimijan Arctic Wolfin tuoreesta Human Risk Behavior Snapshot 2025 -raportista. Tutkimuksen mukaan suurin osa kyberuhista johtuu yhä ihmisten omista toimintatavoista, ei järjestelmähaavoittuvuuksista.

Googlen kehittämä Coral-niminen tekoälykiihdytin tekee loikan tutkimuslaboratorioista kaupalliseen käyttöön Synapticsin uuden Astra SL2600 -sarjan prosessoreissa. Kyse on maailman ensimmäisen tuotantotason piiriperheestä, joka hyödyntää Googlen avointa, RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvaa Coral NPU:ta. Tämä avaa täysin uuden luvun edge-tekoälyn markkinassa, jota tähän asti ovat hallinneet suljetut, Arm-pohjaiset ratkaisut.

Suomalainen kvanttialgoritmiyritys QMill on saavuttanut merkittävän teknisen läpimurron kvanttilaskennan optimoinnissa. Yhtiö on kehittänyt tekoälyyn perustuvan menetelmän kvanttipiirien pakkaamiseen, joka pienentää kvanttilaskennan vaatimaa resurssimäärää ennennäkemättömällä tavalla. QMillin menetelmä asettaa uuden maailmanennätyksen kvanttipiirien tiivistämisessä, mikä tuo hyödyllisen kvanttilaskennan aikakauden huomattavasti lähemmäksi.

Nordic Semiconductor on julkaissut uuden nuSIM-tuen nRF91-sarjan IoT-moduuleilleen, ja se voi tarkoittaa lopullista hyvästiä perinteiselle SIM-kortille. Yhtiön ratkaisu perustuu ohjelmistopohjaiseen iSIM-teknologiaan, joka integroi SIM-toiminnallisuuden suoraan laitteen suojattuun prosessoriympäristöön. Fyysinen SIM-kortti, liitin ja niiden aiheuttamat suunnittelu- ja luotettavuushaasteet voidaan näin unohtaa kokonaan.

Generatiivisen tekoälyn (GenAI) käytön nopea yleistyminen tuo mukanaan kasvavia tietoturvariskejä. Check Point Researchin tuoreen raportin mukaan jopa joka 54. yritysympäristöissä käytetty GenAI-kehote sisältää korkean riskin arkaluonteisten tietojen vuotamiselle. Lisäksi 15 prosentissa kehotteista havaittiin mahdollisesti luottamuksellista sisältöä, kuten asiakasdataa, lähdekoodia tai sisäistä viestintää.