Ruotsalainen sulautettujen laitteiden ohjelmoinnin ja kehityksen työkaluja kehittäv IAR Systems aikoo poistua Nasdaq Stockholmista, kun suomalainen Qt Group on noussut sen enemmistöomistajaksi. Qt:n tytäryhtiö The Qt Company Oy omistaa nyt yli 90 prosenttia IAR:n osakkeista ja äänivallasta, ja on ilmoittanut käynnistävänsä prosessin jäljellä olevien osakkeiden lunastamiseksi.
IAR:n hallitus on tämän johdosta päättänyt hakea yhtiön B-sarjan osakkeiden poistamista Tuh´khiolman pörssitä. Viimeinen kaupankäyntipäivä ilmoitetaan sen jälkeen, kun Nasdaq Stockholm on käsitellyt hakemuksen. Lisäksi Qt:n pyynnöstä IAR kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 14. marraskuuta 2025, jossa on määrä päättää muun muassa hallituksen uusista jäsenistä.
IAR siirtyy Qt:n omistukseen vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun Qt antoi tulosvaroituksen. Yhtiö laski vuoden 2025 näkymiään odotettua heikomman kysynnän ja suurten kauppojen viivästymisen vuoksi, mutta arvioi edelleen liikevaihtonsa kasvavan 3–10 prosenttia ja liikevoittomarginaalin (EBITA) olevan 20-30 prosentin tasolle. Qt arvioi myös, että IAR-kaupan kertaluonteiset kustannukset painavat tulosta loppuvuonna.
Qt julkisti heinäkuussa 2,3 miljardin Ruotsin kruunun arvoisen ostotarjouksen IAR:sta. Tarjoushinta, 180 Ruotsin kruunua osakkeelta, oli noin 66 prosenttia korkeampi kuin IAR:n markkinakurssi ennen tarjouksen julkistusta.
Yrityskaupan myötä Qt vahvistaa asemaansa sulautettujen järjestelmien kehitystyökalujen markkinoilla. Yhtiö aikoo yhdistää Qt:n käyttöliittymien kehitysalustat ja IAR:n ohjelmistotyökalut kokonaisvaltaisemmaksi ohjelmistokehitysympäristöksi sulautetuille laitteille.