Siili tekee tekoälystä läpinäkyvää ja hallittua

Siili Solutions on noussut tekoälyn vastuullisen hyödyntämisen eturintamaan Suomessa saavuttamalla ensimmäisten joukossa ISO/IEC 42001:2023 -sertifikaatin. Kyseessä on maailman ensimmäinen erityisesti tekoälyn hallintajärjestelmille suunnattu standardi, joka määrittelee, miten organisaatioiden tulee hallita tekoälyyn liittyviä riskejä, eettisiä periaatteita ja läpinäkyvyyttä.

ISO/IEC 42001 tarjoaa rakenteen, jolla varmistetaan, että tekoälyn kehittäminen ja käyttö tapahtuvat järjestelmällisesti ja vastuullisesti. Standardi kattaa koko tekoälyn elinkaaren aina suunnittelusta ja datan hallinnasta mallien selitettävyydestä jatkuvaan parantamiseen. Sen tavoitteena on varmistaa, että tekoälyratkaisut ovat turvallisia, eettisiä ja lainmukaisia, tukien samalla EU:n tulevan tekoälyasetuksen (AI Act) vaatimuksia.

Siilin CISO Seppo Takanen kertoo, että sertifiointi tuo käytännön muutoksia asiakasprojekteihin. - Sertifiointi vakioi asiakashankkeissa tekoälyyn liittyvät vaiheet ja hyväksynnät. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmea uutta vaihetta. Käytettävän mallin ja datan riskit arvioidaan ennen varsinaisen kehityksen alkua. Lisäksi on arvioitava läpinäkyvyys ja vastuullisuus sekä näihin liittyvät hyväksynnät.

Säännellyillä toimialoilla, kuten julkishallinnossa ja finanssialalla, tällainen järjestelmällinen hallinta voi olla merkittävä kilpailuetu. - Säännellyillä toimialoilla sertifioitu AIMS-järjestelmä tukee EU AI Actin ja NIS 2:n vaatimustenmukaista toteutusta. Lisäksi riskienhallinta ja audit-trail ovat dokumentoituja standardin mukaisesti. Sertifiointi helpottaa ilman muuta tarjouskilpailuihin osallistumista, koska sillä saadaan lisää uskottavuutta ja täytetään mahdollinen osallistumiseen liittyvä pakollinen vaatimus, Takanen toteaa.

Standardi korostaa tekoälyn eettisyyttä ja selitettävyyttä. Siilillä tämä näkyy vahvasti dokumentoinnin kautta. - Asiat dokumentoidaan standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä tulee luonnollisesti esille se, että käytännöt ja niiden tekninen toteutus kehittyy saadun kokemuksen kautta, Takanen kuvaa.

Sertifiointi ei koske vain teknologiaa, vaan myös ihmisiä ja osaamista. Kaikille Siilin työntekijöille on otettu käyttöön pakollinen vuosittainen koulutus, jonka lisäksi koulutusta kohdistetaan hankkeiden eri rooleille. - Hallintajärjestelmän tarkoitus on parantaa toteutushankkeiden laatua sekä nopeuttaa niiden läpimenoa, Takanen kertoo.

Vastuullisen tekoälyn hallinta edellyttää myös käytännön työkaluja. Siilillä on otettu käyttöön uusia ohjeistuksia, dokumenttipohjia ja jopa oma BOT-avustaja tukemaan sertifioinnin mukaista toimintaa. - Uusia ohjeistuksia on tarjolla aika paljon. Uuden dokumentaation tekemiseen löytyy omat pohjansa sekä niihin liittyvä ohjeistus. Lisäksi avuksi on kehitetty oma botti, joka avustaa tarpeen mukaan. Tällä alueella kehitys on alussa ja odotukset ovat korkealla.

Takasen mukaan ISO/IEC 42001 -sertifiointi tuo konkreettista hyötyä myös asiakkaille. - Pyrimme siihen, että sertifiointi tuo luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaan suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme todentaa dokumentoidusti tekoälyratkaisujen eettisyyden ja vastuullisuuden. Yksi merkittävä seikka on riskienhallinnan tehostuminen noudattamalla AIMS:ssä määriteltyjä prosesseja.

Siilin saavuttama sertifiointi vahvistaa yhtiön asemaa tekoälyn vastuullisena edelläkävijänä. Kun tekoäly yleistyy kaikilla toimialoilla, kyky hallita sen eettisiä, teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ulottuvuuksia antaa Siilille selkeän strategisen etumatkan – sekä asiakkaiden luottamuksen että sääntelyn näkökulmasta.

Kuvat: AdobeStock ja Siili Solutions