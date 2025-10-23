Nokian kolmannen neljänneksen tulos ylitti analyytikkojen odotukset, mutta vertailukelpoinen liikevoitto jäi 50 miljoonaa euroa vuodentakaista pienemmäksi. Liikevaihto kasvoi kuitenkin vahvasti etenkin optisten verkkojen vetämänä.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 435 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 485 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski 11,2 prosentista 9,0 prosenttiin.
Liikevaihto nousi selvästi, 12 prosenttia 4,83 miljardiin euroon, ja ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvu oli 9 prosenttia. Kasvua nähtiin kaikissa liiketoimintaryhmissä, mutta Verkkoinfrastruktuuri ja erityisesti Optical Networks erottuivat vahvana – sen liikevaihto kasvoi 19 prosenttia tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaiden lisääntyneiden investointien ansiosta.
- Kolmas neljännes oli vahva, ja liikevaihtomme kasvoi 9 % kaikkien liiketoimintaryhmien kasvaessa. Optical Networks -liiketoimintamme hyötyy tekoäly- ja pilviasiakkaiden vauhdittamasta kysynnästä, toimitusjohtaja Justin Hotard kommentoi tulosraportissa.
Pilvi- ja verkkopalveluiden liiketoiminta kasvoi 13 prosenttia, ja Nokia vahvisti asemaansa 5G-ydinverkoissa. Matkapuhelinverkot sen sijaan pysyivät vaisuina, mutta markkinan vakautumisen merkkejä näkyy.
Yhtiö arvioi olevansa “hyvässä vauhdissa” saavuttaakseen koko vuoden 2025 tavoitteensa. Venture fund -sijoitusten raportointimuutoksen myötä Nokian vertailukelpoisen liikevoiton ohjeistus nousi 1,7–2,2 miljardiin euroon (aiemmin 1,6–2,1 mrd €).